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邱莉莉辱警判拘役 道歉不上訴

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲石秀華／連線報導

台南市議長邱莉莉去年12月7日不滿遭人在網路上惡意攻訐，到市警二分局中正派出所辱罵分局長及偵查隊長，還拍桌摔手機，被判拘役30日。圖／聯合報資料照片
台南市議長邱莉莉去年12月7日不滿遭人在網路上惡意攻訐，到市警二分局中正派出所辱罵分局長及偵查隊長，還拍桌摔手機，被判拘役30日。圖／聯合報資料照片
台南市議長邱莉莉去年競選議員期間，不滿遭人在網路上攻訐，前往市警二分局中正派出所欲提告，卻辱罵分局長、偵查隊長「你們都沒路用」，過程屢次拍桌且摔手機，法官認為邱犯侮辱公務員罪，判處拘役卅日，得易科罰金；邱表示尊重司法，正視自己錯誤，不會上訴，已向員警道歉。

另外，澎湖縣六連霸的議長劉陳昭玲涉人事關說、收賄案，上月被檢方依貪汙罪起訴，原本羈押的她獲法院裁定一千萬元交保，地方人士說，已少見她在公共場合露面，也未聽說要辭議長。

地方人士說，若劉陳昭玲未辭議長，縣議會於十月定期大會召開前，如未被法院判刑，仍可主持議會。

邱莉莉去年十二月七日，認為競選期間遭人在網路詆毀，赴中正派出所欲提告，她進派出所後，與時任警察局長方仰寧通話，方仰寧指示分局長朱信憲前往協助，朱信憲與時任偵查隊長林逸新正在督導擴大臨檢，一同前往派出所。朱信憲、林逸新抵達後，邱莉莉對兩人咆哮「你這次死啦」、「你們都沒路用」、「你保護我甚麼？你保護罪人啦」、「你這個分局長還內神通外鬼」等語，辱罵過程中，屢次對所內茶几拍桌並摔擲手機。

法院認為，邱莉莉對依法執行職務的公務員恣意謾罵，對公務員依法執行職務威信、尊嚴，造成相當程度的負面影響，已造成公務員人格受損，逾越言論自由保障範圍。

邱莉莉 公務員 提告 方仰寧 言論自由 關說 貪汙

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