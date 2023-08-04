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玉里鎮長龔文俊賄選 判刑5年

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮長龔文俊因選舉涉賄，一審昨判刑5年、褫奪公權6年。記者王燕華／翻攝
花蓮縣玉里鎮長龔文俊因選舉涉賄，一審昨判刑5年、褫奪公權6年。記者王燕華／翻攝
花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控去年選舉期間送豬頭、豬隻、酒水向原住民部落行賄，花蓮地方法院昨依選罷法，判龔有期徒刑5年、褫奪公權6年，林姓樁腳判刑3年6個月、褫奪公權4年，龔表示會上訴；縣府表示，依照選罷法、地方制度法規定，龔文俊將停職，由縣府派人代理。

61歲龔文俊為國民黨籍，經營養豬事業，曾任玉溪地區農會總幹事、花蓮縣議員，2014年當選玉里鎮長但連任失利，去年捲土重來投入鎮長選舉勝選。

判決指出，他被控於去年5月，為拉攏原住民部落，由林姓樁腳居間聯繫2位部落頭目及副頭目，分送豬頭、腳受傷的豬隻、酒水等給部落耆老，請求召集族人宴飲，幫他拉票，其中一人接受並宰殺豬肉供族人分食，另一人擔心牽連賄選而拒絕。

花蓮地檢署去年12月偵結，依違反選罷法起訴，並在龔文俊當選後，火速提起民事當選無效之訴，花蓮地方法院民事庭今年6月28日已判龔文俊當選無效。

刑事部分，花蓮地院昨依選罷法第99條第一項交付賄賂罪，判龔文俊5年徒刑、褫奪公權6年；林姓樁腳判刑3年6個月，褫奪公權4年。

縣府表示，依照選罷法規定，一審判決有罪即停職，另依地方制度法82條規定，鄉鎮市長停職者，由縣政府派員代理。

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