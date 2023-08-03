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派出所罵警判拘役 邱莉莉：正視錯誤已道歉不上訴

中央社／ 台南3日電

台南市議長邱莉莉去年12月7日不滿遭人在網路上惡意攻訐，到市警二分局中正派出所辱罵分局長及偵查隊長，還拍桌摔手機，被判拘役30日。圖／聯合報資料照片
台南市議長邱莉莉去年12月7日不滿遭人在網路上惡意攻訐，到市警二分局中正派出所辱罵分局長及偵查隊長，還拍桌摔手機，被判拘役30日。圖／聯合報資料照片
台南市議長邱莉莉去年競選市議員期間，在網路遭人惡意攻訐曾到派出所報案，選後再到派出所理論時涉出言辱罵員警，遭台南地院判刑拘役30日；邱莉莉今天指已向員警道歉、正視自己錯誤，不會上訴。

台南地院判決指出，邱莉莉於去年12月7日晚間，因在網際網路遭人惡意攻訐，認為名譽受妨害，至台南市政府警察局第二分局中正派出所欲提起告訴，進入派出所後與當時的台南市警察局長方仰寧通電話，方仰寧以電話指示第二分局長朱信憲前往協助，隨後朱信憲與當時的偵查隊長林逸新一起到中正所。

判決指出，邱莉莉見身著員警制服的朱、林抵達派出所後，明知2人為依法執行職務公務員，仍對2人咆哮「你這次死啦」、「你們都沒路用」、「你保護我什麼？你保護罪人啦！」、「你們都內神通外鬼」、「你這個分局長還內神通外鬼」、「你娘」等語。

判決指出，依社會一般通念，這些均屬侮辱、貶抑用詞，對於2人人格、工作能力攻擊，超出客觀、理性批評範圍，且伴隨多次大聲拍桌、摔擲手機於派出所內茶几上等行為，更屬非理性且具有侮辱、輕蔑舉動，認邱莉莉言行已逾越言論自由保障範圍。

判決指出，考量邱莉莉坦承犯行後態度，兼衡犯罪動機、目的、手段、無前科素行等，依犯侮辱公務員罪處拘役30日，可易科罰金，可上訴。

邱莉莉對此回應指出，尊重司法判決，正視自己錯誤，不會上訴，事後已向員警一一誠摯道歉。

邱莉莉 台南 方仰寧

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