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花蓮玉里鎮長龔文俊送豬肉酒水涉賄選 法院今判刑5年

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控去年選舉期間送豬頭、豬隻、酒水向原住民部落行賄，花蓮地方法院今天依選罷法，判刑5年、褫奪公權6年，林姓椿腳同法判刑3年6個月、褫奪公權4年。龔另於6月底被判民事當選無效。

61歲的龔文俊為國民黨籍，經營養豬事業，曾任花蓮縣議員，2014年當選玉里鎮長但連任失利，去年再度參選獲得勝選。

他被控於去年5月參選鎮長前，為拉攏原住民部落，由林姓椿腳居間聯繫2位部落頭目及副頭目，分送豬頭、豬肉、酒水等給部落耆老，請求召集族人宴飲，幫他拉票，其中一人接受並宰殺豬肉供族人分食，另一人擔心牽連賄選而拒絕。

花蓮地檢署檢察官去年12月選前偵結，依違反選罷法起訴，並在龔文俊當選後，火速提起民事當選無效之訴。

花蓮地方法院民事庭今年6月28日判龔文俊當選無效，當時他曾喊冤研議上訴。刑事部分花蓮地院今天上午依選罷法第99條第一項交付賄賂罪，判龔文俊5年徒刑、褫奪公權6年；林姓椿腳判刑3年6個月，褫奪公權4年。

花蓮縣玉里鎮長龔文俊因選舉涉賄，遭判刑5年、褫奪公權6年。記者王燕華／翻攝
花蓮縣玉里鎮長龔文俊因選舉涉賄，遭判刑5年、褫奪公權6年。記者王燕華／翻攝

選罷法

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