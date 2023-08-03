影／討孫歡心外出買麥茶 高雄伯騎車逆向還酒駕先進警局

張姓男子得知外孫女要來家裡玩，為討孫歡心，騎機車外出買她最愛喝的麥茶，行經高雄鳳山區南榮路時卻逆向行駛，被警方撞見攔查，發現張身上有酒味，張酒測時，還以舌頭抵住酒測器，經警勸說才吹測，結果酒測值高達每公升0.38毫克直接進了警局。

鳳山警分局五甲派出所警員吳歡、葉少廷，前天傍晚5時許巡邏經過鳳山區南榮路時，見前方張姓男子（62歲）騎乘機車逆向而來，於是將他攔下盤查。

張告知警方，因外孫女要到家裡玩，為了討外孫女開心，想說騎機車外出買她喜歡喝的麥茶，一時貪快才逆向行駛。張開口說話後，警方聞到他身上有濃厚酒味，詢問張是否有喝酒，張坦承有喝。

警方告知張拒測權利，張答應酒測，但卻以舌頭抵住吹嘴，警方勸說後，張才乖乖吹測，結果酒測值高達每公升0.38毫克，張還來不及見到外孫女，就直接被上銬，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

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高雄張姓男子為討外孫女歡心，騎車外出買她最愛喝的麥茶，卻在高雄鳳山區南榮路逆向行駛，被警攔查，查獲他酒駕。記者石秀華／翻攝

高雄張姓男子為討外孫女歡心，騎車外出買她最愛喝的麥茶，卻在高雄鳳山區南榮路逆向行駛，被警攔查，查獲他酒駕。記者石秀華／翻攝