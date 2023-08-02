上市運動器材商商岱宇國際 董座涉炒作股價16人遭約談
上市運動器材商岱宇國際林姓董事長，涉嫌於2018、2019年間，勾結股市炒手、操盤手及金主，聯手以十餘個人頭帳戶，利用相對成交炒作股價。台北地檢署今今指揮調查局中機站搜索22處，約談林姓董事長等共16人，全案依涉犯證券交易法操縱股價罪漏夜偵辦中。
創立於1990年的岱宇國際，自小型外貿公司起家，利用90 年代初期台灣發展運動器材製造業重鎮，在全美市佔率超過三成的機會逐步擴大規模，並轉型為自營製造商，自行研發運動用品及設備，逐漸形成跨國運動品牌通路，在國內多家商場均有設櫃。
檢調掌握，2018、2019年間股市低迷，岱宇國際林姓董事長為求股價亮眼，對投資人有所交代，於是勾結股市炒手、操盤手及金主，以人頭帳戶炒作股價，相對成交事證相當明確，但具體不法所得還需進一步計算。
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