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呷好倒相報？部立3間醫院爆採購收賄 院方全回應了
衛生福利部台南、嘉義、朴子醫院被指控資訊或採購人員涉收賄，全案已起訴審理中，對此，3家醫院表示，涉案人員都已懲處、調整職務，全案進入司法程序，會全力配合司法調查，靜待調查結果。
部立台南醫院聲明指出，去年9月20日調查局台中市調查處以刑事案件需要，持函調閱2012年至2022年的資訊周邊設備及耗材採購案文件，並約詢資訊組4名人員，隔日凌晨涉案人員交保候傳，事發當日便立即暫停並調離陳姓組長職務，同年11月1日陳姓組長離職、12月院方在考績委員會提出4名涉案人員的行政懲處，其餘3名目前雖在職，不過已受行政懲處。
部立台南醫院表示，事發後立即檢視資訊類相關耗材請購流程、核銷等管理規則，並由院長主持召開全院主管會議，加強辦理廉政倫理宣導。
部立嘉義醫院遭指控涉案的陳姓醫務行政室主任兼資訊組長，院方回應，此為去年9月案件，陳經過考績委員會懲處記大過1次，也調離主管職且調整職務，不再負責資訊和所有採購相關業務，此案廠商的情況，院內也已依政府採購法101條進行刊登政府採購公報程序，目前於行政院公共工程委員會審議中。
部立朴子醫院的張姓高級資訊師也被控涉案，朴子醫院表示，張姓資訊師已在今年初離職，相關調查內容及未來預防措施，將由衛生福利部統一回覆。
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