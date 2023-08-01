曾中途換船長！天使輪沉沒陰謀論多 他接手救火慘變「背鍋」

帛琉籍貨櫃船「天使輪」上月21日因船身進水傾斜沉船，逾600只空貨櫃散布高雄外海，危害航道還造成漏油，遭質疑背後原因不單純。據了解，「天使輪」行抵高雄外海後，曾換過船長，新任船長登船才知進水嚴重，嘗試堵漏無解，只能下達棄船命令，接手救火變背鍋，始料未及。

天使輪前一站為大陸大連港，但早在靠泊大連前，船員就發現船身進水，由於船隻未裝載貨櫃，空船載重輕，進水區域水深約小腿以下，前往大連航程中，進水還在可控範圍內。

後來「天使輪」於大連港裝載千只空櫃準備前往歐洲，卻因船身載運空櫃，造成重量加重，進水情況加劇，上月初行駛至高雄外海時，船艙水深就達1人高度，整艘船「邊開邊進水」，原本前往香港維修的計畫也無法順利成行。

當時船東找來現任船長接手，新任船長在高雄外海與前任船長交接，登船後才知進水情況嚴重，由於錨地位於港外，風浪大加劇船隻側傾，船長與船員嘗試堵漏最終失敗，只能下達棄船，與其他18名船員逃生，救火不成，反而變成眼睜睜看著郵輪沉沒。

海委會等單位鎖定宣布棄船的亞塞拜然籍船長釐清真相，但該名船長也是登船後，才發現船隻進水，一行人上岸時，還滿臉驚恐，至於前任外籍船長，疑上岸後就已離境，船隻從進水到沉沒過程，需由航海日誌與船員說法交互比對才能釐清。

據悉，「天使輪」沉沒前，船長曾向航港局、船務代理公司申請緊急進港，但面對航港局詢問進港理由，又聲稱「主機正常，能正常航行」，不符合「緊急」條件，錯失進港機會。

亞塞拜然官方語言為俄語，是否因亞籍船長語言問題造成與船代及航港局交涉過程有誤，全案仍待進一步調查釐清。

針對「天使輪」事件，檢察總長邢泰釗昨召開專案會議，與雄檢、高雄高分檢達成26項偵查共識，最高檢今將上述共識發交雄檢參考，儘速釐清事實，將朝刑法妨害交通往來安全罪、商港法、海洋污染防治法、船員法等方向偵辦。

天使輪沉沒後，有約600只空貨櫃漂流於高、屏外海，海委會也監測發現船上500噸燃油往外洩，朝北北西方向蔓延達13公里，正著手清汙；海保署也兩度開罰30和60萬元，目前船長、大副、輪機長及船員等重要船員，已被依海洋汙染防治法規定限制出境，以便後續調查。