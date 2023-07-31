纏訟17年！「紅火案」辜仲諒堅稱無罪 更三審11月30日宣判

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟17年，台灣高等法院更三審今辯論終結，定11月30日上午10點宣判。

辜仲諒一審被依證券交易法、銀行法背信罪判9年徒刑，高院更二審改判無罪，但最高院去年5月再撤銷、發回。

高院更三審開庭時，辜表示「我沒有犯罪」，並指檢方上訴無理由。高檢署檢察官張安箴表示，最高法院發回的重點是紅火從結構債交易開始一直到款項如何分配使用，都沒有經過董事會同意；她認為不管交易有何急迫性、必要性，都應經董事會同意。張安箴說，辜仲諒把中信金、中信銀當個人公司在處理，雖然坊間常以「中信辜家」來稱呼，但不代表中信銀、中信金是辜家獨資。

張安箴說，中信仍有其他股東，股東的權益應透過銀行法、金控法相關規定來保障。

檢方起訴指出，辜與張明田（時任中信金控財務長）、林祥曦（時任中信銀金融投資處副處長）等人共謀利用中信銀行向巴克萊銀行買進美金3億9000萬元連結兆豐金股票的結構債，再將結構債賣給妹婿陳俊哲的紅火公司；辜等人向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機贖回結構債，獲得美金3074萬餘元差額利益，而損害中信金控。

本案在更二審時，合議庭認為財產損害是構成背信罪基本因素，紅火公司、中信銀行、中信金控屬不同法人，中信銀行已出售結構債給紅火公司，紅火事後贖回獲利，不能認定獲利應歸屬於中信銀或中信金控所有，無論辜等人決定持有、贖回或出售結構債給第三人，中信銀行都無法賺取差額利益。另股市行情瞬息萬變，影響兆豐金股價的因素，不一定只有中信金控轉投資，檢方也沒有認為辜有連續高買低賣、相對成交等犯行，且辜等人被控相對委託、操縱股價部分已無罪確定，更難證明辜等人有替自己或紅火公司不法利益的意圖，判辜等人無罪。