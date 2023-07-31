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捲入台南前局長陳凱凌超貸案 建商認罪捐600萬緩刑

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成認罪，經檢察官聲請改依協商程序而判決，台南地院法官認為適當，同意行認罪協商程序後，依陳觸犯共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付600萬元。

判決理由指出，此案經檢察官與被告陳福成於審判外，就願受科刑範圍達成協商合意，且陳已認罪，法院不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。

南市經發局前局長陳凱凌被控經手七股工業區開發案向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購置豪宅名義，夥同建商超貸340萬元。

同案被告台邦建設公司董事長陳福成、被依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴。台南地院7月10日僅就陳福成涉案部分開庭，陳福成要求與檢方認罪協商，他並表示是自己真願意協商認罪。

陳福成表示，承認涉犯使公務員登錄不實，三人以上詐欺取財罪。陳福成希望優先將600萬元交給犯罪被害人協會基金做社會公益。

陳凱凌去年12月23日被南檢檢察官聲押獲准，依涉貪汙、財產來源不明、洗錢等罪嫌起訴，4月20日移審後法院裁定延押3個月。

台南地方法院6月27日首度開庭，陳凱凌全部認罪，願繳回犯罪所得，當庭爭取具保；但合議庭審議後，7月3日仍裁定陳凱凌自今年7月20日起，延長羈押2月。陳凱凌涉案部分 法官另擇期再審。

台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成認罪，經檢察官聲請改依協商程序而判決，台南地院法官認為適當，依陳觸犯共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付600萬元。本報資料照片
台邦建設公司董事長陳福成，被控捲入台南市經發局前局長陳凱凌涉嫌銀行超貸案，陳福成認罪，經檢察官聲請改依協商程序而判決，台南地院法官認為適當，依陳觸犯共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付600萬元。本報資料照片

陳凱凌 超貸

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