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違停3天收7張紅單辯確診隔離…衛生所僅背書1天 5張要繳

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

邱姓男子在畫紅線路段違停，連3天被警方舉發7件違規。他辯稱確診，那3天居家隔離，無法移車，訴請撤銷罰單。監理單位指僅開單第1天為隔離期，從寬撤銷罰單，但另2天裁罰5件無誤。基隆地院審理後，以邱男無法提出被要求延長隔離證明，駁回告訴，判繳5筆罰款。全案可上訴。

判決指出，邱男將車子違規停放在地面繪有紅實線路段，新北市瑞芳警分局瑞芳派出所警員在去年7月18日上午9點59分、晚間10點1分；19日下午4點20分、晚間7點46分、晚間11點2分；20日上午10點28分、下午3時6分，先後到場舉發「在畫有紅線路段停車」6件、「在公共汽車招呼站10公尺內停車」1件違規。

邱男收到6張900元、1張1200元共7張「紅單」後，向新北市政府交通事件裁決處提出申訴，監理單位審視後認定邱男有違規事實，邱男不服，向基隆地方法院提起行政訴訟。

邱男主張，他在去7月11日到18日間因感染新冠肺炎，經衛生局指定居家隔離，時間結束後快篩仍呈陽性反應，延長隔離到20日，在這段期間在家隔離，無法出門移車才遭連續開單處罰。監理單位未考慮他確診遭隔離，一再裁罰不當，訴請撤銷原處分。

監理單位答辯，邱男停車位置畫有紅線，且非臨時停車，違規事實明確，連續舉發時間間隔也都超過2小時，合於法規。邱男主張居家隔離無法外出移車，但洽詢瑞芳區衛生所得到的函復內容顯示，邱男自去年7月19日0點起即可外出，因此從寬認定，撤銷7月18日的2張罰單，另5張罰單並無違誤。

法官審理後指出，瑞芳區衛生所函文中明確表示，對於民眾新冠肺炎衛教及居家隔離資訊，皆依相關法令回復，如邱男自述遭衛生所要求隔離到20日，應提供相關資訊自行舉證。邱男未能提出接受指示延長居家隔離書面文件，欠乏證明無從認定屬實。

法官以邱男既自去年7月19日即可解除居家隔離限制，就沒有不能將車輛移往合法停車場所事實或法律限制可言。邱男主張法院應考量他先前遭居家隔離，但依法不能做為豁免違規停車裁罰理由，判決7月19日、20日舉發的5張罰單合法無誤，駁回邱男告訴。

邱姓男子在畫紅線路段違停，連3天收到7張罰單。他辯稱確診居家隔離，訴請撤銷罰單。基隆地院審理後，以邱男無法提出延長隔離證明，判決後2天的5張罰單要繳納。記者邱瑞杰／攝影
邱姓男子在畫紅線路段違停，連3天收到7張罰單。他辯稱確診居家隔離，訴請撤銷罰單。基隆地院審理後，以邱男無法提出延長隔離證明，判決後2天的5張罰單要繳納。記者邱瑞杰／攝影

居家隔離 違停 罰單

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