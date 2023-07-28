台電訴請民間電廠返還34億元 高院二審仍判敗訴

台電認為民間電廠和平、麥寮公司拒絕調降容量費率，致台電受損害，訴請返還資本費差額約34億多元，一審判台電敗訴，台電提上訴。高院認為請求無理由，仍判台電敗訴。可上訴。

全案起於，經濟部為解決台電缺電限電問題，自民國84年間起分批開放包含和平公司、麥寮公司的民營電廠，與台電分別簽訂購售電合約，民營電廠所生產電力僅能售給台電，電力售價也依合約所訂定的容量費率計價來達成協議。

一審台北地方法院判決指出，台電與和平、麥寮公司簽訂購電合約並約定每月發電售予台電的電度，按容量電費與能量電費分別計價，並與和平公司、麥寮公司於97年召開協商會議，要求2家公司於同年5月調降容量費率。

台電主張，和平、麥寮公司於97年8月至101年10月，拒絕調降容量費率，致台電受有給付和平、麥寮公司資本費各新台幣146億多元、102億多元的損害，因此訴請和平、麥寮公司各別返還資本費差額17億多元、16億多元，共計約34億多元。

和平公司答辯指出，當時與台電經過多次協商，基於保護公司股東權益，均無法同意台電要求的調整容量費率機制；又公司拒絕調整資本費，並無違反購售電合約，請求法官駁回。

麥寮公司則表示，曾於97年間二度與台電召開協商會議，不曾就調整資本費一事達成協議，台電主張違反購售電合約，也是無理由，請求駁回。

一審認為，和平、麥寮公司均未同意調降容量費率，並簽訂契約及完成修改，和平、麥寮公司無締約上過失責任，台電基於購售電合約取得資本費差額，為無理由，因此判決台電敗訴。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認同一審判決見解，認為認事用法無違誤，駁回台電上訴。可上訴。