獨／林智堅捐30萬元給這2個婦團 論文抄襲門落幕

林智堅捐30萬元給2個婦女團體解決官非。圖／聯合報系資料照片

新竹市前市長林智堅論文涉抄襲，調查官余正煌自訴林違反著作權法；台北地院6月9日安排林、余調解，林同意捐款30萬元給余指定的公益團體，余會就自訴案撤告，林日前履諾捐錢，法官將作自訴不受理判決。

事實上，上月調解庭內林智堅、余正煌的和解條件，尚包含林智堅如履行公益捐，余也會對所提告加重誹謗案撤回告訴，林已捐款，余日前委任律師就2案撤告，台北地檢署稍早率先對林智堅作出不起訴處分。

據了解，林智堅的捐贈對象包括「財團法人現代婦女教育基金會」、「財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會」，2單位各捐15萬元，林在取得捐款收據後，轉遞余正煌一方持以解決官非。

上月調解庭結束，雙方律師發表聯合聲明「余正煌、林智堅經雙方當面充分溝通，化解歧見。本人林智堅願就台大碩士論文一案造成社會紛擾深感抱歉，並對余正煌先生及其家人造成諸多困擾深感不捨」。

「本人(林智堅)過去在媒體上針對余正煌先生的批評，並不恰當，本人誠心希望今日雙方調解成立後，雙方之一切生活回歸正常並順心如意」。

林智堅2022年辭新竹市長參選桃園市長，競選期間，被藍營踢爆中華大學、台灣大學論文皆抄襲；林的台大論文被指抄襲余正煌作品，余認為林學術詐欺，更沒有對抄襲事件說道歉，在台北地院自訴林違反著作權法。

此外，台大學術倫理審定會2022年8月9日認定林智堅台大國發所「新竹市長選舉三腳督」的論文抄襲余正煌的作品，事後，林解釋希望余正煌做人要厚道，又批余做人顛倒是非，余在台北地檢署控告林加重誹謗罪。