論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴
新竹市前市長林智堅及調查局調查官余正煌先前捲入論文抄襲爭議，林智堅去年曾二度在記者會中表示，國安局前局長陳明通曾於2016年提供他的論文初稿給余正煌，事後余正煌認為林智堅所言不實，提告林智堅涉嫌誹謗罪嫌。不過，余、林於今年6月9日已達成和解，余正煌撤告，台北地檢署今偵結，林智堅獲不起訴處分。
檢方指出，林智堅去年7月24日及8月9日曾舉行記者會，林智堅指出，他的碩士論文指導教授陳明通2016年2月1日時，曾提供他的論文初稿給余正煌，當時余正煌面臨畢業年限壓力，兩人論文內容才會雷同。對此，余正煌回應，林智堅所言不實、顛倒是非，認為林智堅涉犯刑法誹謗罪嫌，控告林智堅涉犯誹謗罪。
上個月9日，余正煌與林智堅兩人已在台北地方法院和解，雙方溝通40分鐘，調解超過2小時，林智堅同意捐款30萬元給公益團體，余正煌同意撤告。北檢指出，刑法誹謗罪為告訴乃論之罪，如今雙方已撤告，全案不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言