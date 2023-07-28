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論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

新竹市前市長林智堅及調查局調查官余正煌先前捲入論文抄襲爭議，林智堅去年曾二度在記者會中表示，國安局前局長陳明通曾於2016年提供他的論文初稿給余正煌，事後余正煌認為林智堅所言不實，提告林智堅涉嫌誹謗罪嫌。不過，余、林於今年6月9日已達成和解，余正煌撤告，台北地檢署今偵結，林智堅獲不起訴處分。

檢方指出，林智堅去年7月24日及8月9日曾舉行記者會，林智堅指出，他的碩士論文指導教授陳明通2016年2月1日時，曾提供他的論文初稿給余正煌，當時余正煌面臨畢業年限壓力，兩人論文內容才會雷同。對此，余正煌回應，林智堅所言不實、顛倒是非，認為林智堅涉犯刑法誹謗罪嫌，控告林智堅涉犯誹謗罪。

上個月9日，余正煌與林智堅兩人已在台北地方法院和解，雙方溝通40分鐘，調解超過2小時，林智堅同意捐款30萬元給公益團體，余正煌同意撤告。北檢指出，刑法誹謗罪為告訴乃論之罪，如今雙方已撤告，全案不起訴處分。

新竹市前市長林智堅台大碩士論文風波餘波盪漾。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅台大碩士論文風波餘波盪漾。圖／聯合報系資料照片

林智堅 余正煌 陳明通

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