論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

新竹市前市長林智堅及調查局調查官余正煌先前捲入論文抄襲爭議，林智堅去年曾二度在記者會中表示，國安局前局長陳明通曾於2016年提供他的論文初稿給余正煌，事後余正煌認為林智堅所言不實，提告林智堅涉嫌誹謗罪嫌。不過，余、林於今年6月9日已達成和解，余正煌撤告，台北地檢署今偵結，林智堅獲不起訴處分。

檢方指出，林智堅去年7月24日及8月9日曾舉行記者會，林智堅指出，他的碩士論文指導教授陳明通2016年2月1日時，曾提供他的論文初稿給余正煌，當時余正煌面臨畢業年限壓力，兩人論文內容才會雷同。對此，余正煌回應，林智堅所言不實、顛倒是非，認為林智堅涉犯刑法誹謗罪嫌，控告林智堅涉犯誹謗罪。