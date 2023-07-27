「羽球一姐」戴資穎換跑道改雙打？ 調查局這樣解釋

台灣之光、世界羽球一姐戴資穎，日前代言調查局國家安全宣導影片，影片曝光後，不少人對小戴這次的口號「國安有你、雙打出擊」感到好奇，難道身為單打天后的小戴，是在暗示羽壇下個階段的生涯規畫？調查局影片製作小組特別為此解密，表示原來小戴希望看過國安宣導影片的民眾，都能站上國安戰場的最前線，組成國安「小戴隊」，擊出漂亮雙打。

調查局指出，台灣的國家安全正面臨各種威脅，例如機密被竊、假訊息及認知作戰，及資訊洩密的挑戰，這些都會在明年的總統和立委大選中看出來，國人不妨留意社群媒體上會不會出現很多無從查證的假訊息。