快訊

三星發表會今晚直播看這！Galaxy Z Fold5等7產品搶先看 摺疊機被讚「比它進步」

44歲陳喬恩2個月瘦23公斤！減肥食譜大公開 營養師：7類人恐影響健康別嘗試

台南行人站分隔島 轎車直行竟挨罰6千元！警撤罰單說原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師迷戀豆漿店女員工：「想看您久一點」狂傳愛心簡訊騷擾1年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾任教職的林姓男子愛慕常去消費的豆漿店女員工，1年狂發「想看您久一點」、「今天眼睛很大」、「想您」等50則簡訊，並傳送愛心貼圖騷擾，被女員工多次拒絕仍不罷休，女員工不勝其擾向警局申訴，基隆市政府認定成立性騷擾案件，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴。最高行政法院裁定駁回上訴確定。

林是豆漿店的常客，用餐時常盯著女員工，或在女方上班途中等候，2019年8月14日至2020年8月14日狂傳簡訊文字和貼圖，包括「想多看您、多聊聊，您有空再聯絡」、「找個有空時段，想看您久一點」、「下班後，暫停一下，打個電話給我」、「雨下得很大，辛苦你了...想您！」「今天眼睛很大、很漂亮」、「想約您出去」、「什麼時間打電話給您，您方便可以接聽電話」等。

長達1年間，林傳送50則簡訊、愛心貼圖，女員工都沒回應，且女員工兩度以口頭及簡訊拒絕、表示反感，他仍不以為意。女員工前年4月間向警局申訴，基隆市政府調查後認定成立性騷擾。

林提告主張，他因到豆漿店用餐認識女方，兩人相談甚歡、一見如故，互留手機號碼並通話3次，但他有刪除舊簡訊的習慣，無法確認女員工提出的簡訊是否是自己傳的。

林認為，簡訊內容沒有逾越社交禮儀範疇，不屬於不受歡迎、令人不快、冒犯性言論，且簡訊數量也不多，不符合性騷擾要件；若女員工不喜歡，大可於第一時間封鎖他，何必持續收他簡訊1年而不封鎖？指處分有違誤。

北高行指出，林只是女員工在工作職場結識的顧客，彼此間少有深入互動，林的用字遣詞毫不避諱地向女員工表達愛慕、追求，逾越一般朋友分際。另外，女員工確實有傳「我說過請你不要再簡訊給我，現在是怎樣，聽不懂國語嗎？為人師表麻煩你注意自己的言行舉止，不要做出讓人反感的事，再有下次我就要告訴我們老闆，也會向他請辭，請你好自為之」簡訊，但林過一陣子又故態復萌，市府處分沒有違誤。

林在敗訴後提上訴，他主張自己年事已高，有心臟衰竭、心房顫震等疾病，才會在2020年4月起長達數月未再發簡訊給對方，不是因收到她的簡訊而「嘎然而止」。最高行政法院認為林的爭執空泛，並非原判決「違背法令」，上訴不合法，裁定駁回。

曾任教職的林姓男子愛慕常去消費的豆漿店女員工，1年狂發「想看您久一點」、「今天眼睛很大」、「想您」等50則簡訊，並傳送愛心貼圖騷擾。示意圖／聯合報系資料照
曾任教職的林姓男子愛慕常去消費的豆漿店女員工，1年狂發「想看您久一點」、「今天眼睛很大」、「想您」等50則簡訊，並傳送愛心貼圖騷擾。示意圖／聯合報系資料照

性騷擾

延伸閱讀

吳亦凡二審開庭 北京法院擇期宣判

義大利性騷判決非禮10秒無罪 民眾上街抗議喊重審

北市超商、公園驚傳摸屁狼 2女子報案提告性騷擾 警鎖定犯嫌

不服遭判13年牢獄！吳亦凡上訴 二審開庭進度曝光

相關新聞

高虹安涉貪案似「深水炸彈」？檢察長去職、承辦人也未派主任

法務部檢審會日前公告44名一審檢察官調升主任檢察官入圍名單，由法務部長蔡清祥圈選；檢審會今天公告其中29人獲派；台北地檢...

中國大陸3科技廠違法來台挖角 3人20到50萬交保

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，分別於2015、2017、2019年間，涉嫌未經經濟部投...

勒索麥當勞7060萬 消防夫妻二審重判

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國分店安檢紀錄，勒索七○六○萬元，一審...

吸金38億 新北樹林愛立康藥局負責人夫妻遭起訴

新北樹林愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子2018年起藉各種長短期方案招攬民眾投資，吸金達新台幣38億元。新北地檢署今天依違...

老師迷戀豆漿店女員工：「想看您久一點」狂傳愛心簡訊騷擾1年

曾任教職的林姓男子愛慕常去消費的豆漿店女員工，1年狂發「想看您久一點」、「今天眼睛很大」、「想您」等50則簡訊，並傳送愛...

業者開發APP監控LINE對話 賣抓姦神器妨害秘密被判刑

台中陳姓男子販賣以抓姦神器為廣告，販賣「多開分身」APP用以監視他人LINE對話訊息，只要取得交往對象、配偶手機，經操作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦