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變造型！換黃捷、雞排妹的臉賣謎片 「小玉」開庭長髮飄逸

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

YouTuber「小玉」朱玉宸和助手莊炘睿利用換臉技術製作色情影片，將名人的臉合成到女優身上再上網兜售，新北地方法院依個人資料保護法119罪判朱5年6月、莊3年8月徒刑，均可易科罰金。檢方認為量刑過輕而上訴，台灣高等法院今行準備程序，朱以「過肩長髮」造型現身，連法警都認不出來；朱認罪，但認為檢方上訴無理。

檢方起訴指出，朱玉宸、莊炘睿為圖私利，濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人移花接木合成猥褻影片，還透過網路分享讓被害人持續受傷害，依違反個資法等罪起訴；119人中有83人提告。檢方估計，從2020年7月至2021年10月，牟利逾1300萬元，包括高雄市議員黃捷、立法委員高嘉瑜與藝人鄭家純都受害。

新北地院開庭時，朱玉宸認罪並道歉，稱有反省。律師辯護指朱坦承犯行，並且銷毀資料，資料沒有蔓延，另外被告與被害人並不相識，是會員要求，才利用Deepfake深偽技術做影片，「別人也可能會用」，因受害人數眾多，無法一一道歉。

助理莊炘睿則說，一時被金錢迷惑才會犯罪，非常對不起被害人。他的律師說，莊從小父母離異，在艱困環境成長，每月僅分得10萬元分紅，不法獲利共130萬元，分得利益相當少。

新北地院認為，朱等兩人破壞社會善良風俗，且網路散播快速，猥褻影像一旦上傳，難以收回、阻止，嚴重影響被害人身心名譽，但考量兩人始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚可，都判可以科罰金之刑。

多名被害人也對朱提刑事附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等，民事一審判決也陸續出爐，如黃捷和一名空服員獲賠100萬元，還有女YouTuber獲賠50萬元。在黃捷的案子中，法官指出朱的行為，最重僅能以個資法論罪，對於被害人被換臉的影像在網路流傳，法律欠缺管制措施，以至於被害人除了民事求償，似乎已無他法能嚇阻類似手段。

檢方認為一審量刑過輕而上訴，高院今開庭時，朱玉宸、莊炘睿都認為檢方上訴無理。朱認為一審判得蠻重的，他有與部分被害人和解，這段期間也有在反省。莊則說現在工作不好找，如果重判，可能賠償會有問題。

法官統計，前次準備程序後，有17人與兩人和解，但另有一名被害人表示「有和解，但沒付錢」，詢問是怎麼回事？律師洪士淵表示，這名被害人應該是莊私下和解的，並表示有些被害人沒有提出具體賠償金額，有些人沒聲請調解，他們也沒辦法積極接洽；如允許，希望比照這17位被害人的方式安排調解。

朱玉宸的國泰世華銀行帳戶有筆258萬的存款無法動用，他也希望高院能釐清這筆錢是否被扣押；公訴檢察官則聲請扣押被告帳戶，確保犯罪所得可沒收。法官諭知候核辦。

YouTuber「小玉」朱玉宸和助手莊炘睿利用換臉技術製作色情影片，將名人的臉合成到女優身上再上網兜售，一審被依個人資料保護法判刑。台灣高等法院今行準備程序，朱以長髮造型現身。記者王宏舜／攝影
YouTuber「小玉」朱玉宸和助手莊炘睿利用換臉技術製作色情影片，將名人的臉合成到女優身上再上網兜售，一審被依個人資料保護法判刑。台灣高等法院今行準備程序，朱以長髮造型現身。記者王宏舜／攝影

新北 黃捷 律師

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