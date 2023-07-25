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食品批發商欠稅356萬 桃園精華地段千萬房產遭法拍

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

法務部執行署桃園分署下周二（8月1日）將舉行聯合拍賣會，其中1筆不動產坐落於桃園區中正路、三民路口，位處都市鬧區，且建地約149坪，備受外界矚目。另外，當天還有其他不動產競標，桃園分署歡迎有興趣民眾當天下午前往分署投標。

執行署桃園分署指出，位於桃園區中正路366號5樓的拍賣物件為一間電腦零售、食品批發公司所有，該公司因積欠地價稅、房屋稅、營業稅和營所稅356萬餘元，所以被查封拍賣。該物件雖然屋齡28年，但鄰近桃園市區和火車站，生活機能完善，面積約149坪，目前第二拍，最低拍賣總價5000萬，想入手的民眾務必把握機會。

桃園分署指出，競標當天另有中壢區龍平三街一處公寓，因持有人積欠稅費而遭拍賣，該公寓屋齡約29年，面積22坪，屋況良好，周邊生活機能佳，自住投資皆宜。此外，活動還有桃園、大溪多筆土地競標，歡迎民眾上桃園分署官網（https://www.tyy.moj.gov.tw/）查詢詳情。

桃園分署也表示，不動產競標活動將於8月1日下午2時在分署1樓舉行，可採通訊投標，民眾不必出門，在家就可以輕鬆投標。另外，當天上午10時在桃園區富國路100號也有動產競拍活動，現場有2輛大小貨車拍賣，還有多座水晶洞藝品競拍。

桃園某食品批發公司因積欠356萬元稅費，旗下位於桃園區中正路、三民路口的精華地段房產被法拍。圖／執行署桃園分署提供
桃園某食品批發公司因積欠356萬元稅費，旗下位於桃園區中正路、三民路口的精華地段房產被法拍。圖／執行署桃園分署提供

桃園 法拍 欠稅大戶

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