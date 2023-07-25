食品批發商欠稅356萬 桃園精華地段千萬房產遭法拍

法務部執行署桃園分署下周二（8月1日）將舉行聯合拍賣會，其中1筆不動產坐落於桃園區中正路、三民路口，位處都市鬧區，且建地約149坪，備受外界矚目。另外，當天還有其他不動產競標，桃園分署歡迎有興趣民眾當天下午前往分署投標。

執行署桃園分署指出，位於桃園區中正路366號5樓的拍賣物件為一間電腦零售、食品批發公司所有，該公司因積欠地價稅、房屋稅、營業稅和營所稅356萬餘元，所以被查封拍賣。該物件雖然屋齡28年，但鄰近桃園市區和火車站，生活機能完善，面積約149坪，目前第二拍，最低拍賣總價5000萬，想入手的民眾務必把握機會。

桃園分署指出，競標當天另有中壢區龍平三街一處公寓，因持有人積欠稅費而遭拍賣，該公寓屋齡約29年，面積22坪，屋況良好，周邊生活機能佳，自住投資皆宜。此外，活動還有桃園、大溪多筆土地競標，歡迎民眾上桃園分署官網（https://www.tyy.moj.gov.tw/）查詢詳情。