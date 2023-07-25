台南法拍會8月1日登場 2010年份福特ESCAPE 1元起標
台南法拍會8月1日上午10點起，在行政執行署台南分署舉行。台南分署今天表示，當天拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件是有2010年份福特ESCAPE休旅車2261CC，該車輛滯欠燃料費1萬2360元、牌照稅3萬951元、罰鍰4萬9300元，總計9萬2,611元，第一次拍賣，1元起標。
動產拍賣物品還有2010年份福特ESCAPE休旅車、TOYOTA CAMRY、強力捏合機（300L）及畫作1幅等歡迎民眾競標。自上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。
台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。
此外，當日下午3點將公開拍賣蔡姓繼承人等4人共同共有位於台南市關廟區土地8筆，其中一筆面積最大的土地為1萬2690平方公尺，約3838坪，持分範圍全部，現況部分作為辦公室使用、部分為空地，本次是第3次拍賣，最低拍賣價額是2032萬元，保證金406萬4000元。
因這次拍賣係採通訊投標的方式，民眾可以親至台南分署索取或至臺南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買標的及願出價額，填具投標書連同應繳保證金妥為密封，並依台南分署規定標封格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達臺南中正路郵局76號信箱即可。並請民眾於投標前詳細了解拍賣公告上記載。
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