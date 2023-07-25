台南法拍會8月1日登場 2010年份福特ESCAPE 1元起標

台南法拍會8月1日上午10點起，在行政執行署台南分署舉行。台南分署今天表示，當天拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件是有2010年份福特ESCAPE休旅車2261CC，該車輛滯欠燃料費1萬2360元、牌照稅3萬951元、罰鍰4萬9300元，總計9萬2,611元，第一次拍賣，1元起標。

動產拍賣物品還有2010年份福特ESCAPE休旅車、TOYOTA CAMRY、強力捏合機（300L）及畫作1幅等歡迎民眾競標。自上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。

此外，當日下午3點將公開拍賣蔡姓繼承人等4人共同共有位於台南市關廟區土地8筆，其中一筆面積最大的土地為1萬2690平方公尺，約3838坪，持分範圍全部，現況部分作為辦公室使用、部分為空地，本次是第3次拍賣，最低拍賣價額是2032萬元，保證金406萬4000元。