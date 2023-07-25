快訊

黃子佼2萬字聲明後 孟耿如隔35天為「這件事」重啟發文

窮學生錄取醫學系卻嘆不快樂…她看系上同學IG太精采自卑：無法停止比較

注意！蘋果釋出iOS 16.6修正錯誤 這3款舊iPhone恐剩最後一次大更新

台南法拍會8月1日登場 2010年份福特ESCAPE 1元起標

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南法拍會8月1日上午10點起，在行政執行署台南分署舉行。台南分署今天表示，當天拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件是有2010年份福特ESCAPE休旅車2261CC，該車輛滯欠燃料費1萬2360元、牌照稅3萬951元、罰鍰4萬9300元，總計9萬2,611元，第一次拍賣，1元起標。

動產拍賣物品還有2010年份福特ESCAPE休旅車、TOYOTA CAMRY、強力捏合機（300L）及畫作1幅等歡迎民眾競標。自上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。

此外，當日下午3點將公開拍賣蔡姓繼承人等4人共同共有位於台南市關廟區土地8筆，其中一筆面積最大的土地為1萬2690平方公尺，約3838坪，持分範圍全部，現況部分作為辦公室使用、部分為空地，本次是第3次拍賣，最低拍賣價額是2032萬元，保證金406萬4000元。

因這次拍賣係採通訊投標的方式，民眾可以親至台南分署索取或至臺南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買標的及願出價額，填具投標書連同應繳保證金妥為密封，並依台南分署規定標封格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達臺南中正路郵局76號信箱即可。並請民眾於投標前詳細了解拍賣公告上記載。

台南法拍會8月1日登場，2010年份福特ESCAPE休旅車第一拍1元起標。記者黃宣翰／翻攝
台南法拍會8月1日登場，2010年份福特ESCAPE休旅車第一拍1元起標。記者黃宣翰／翻攝

台南 福特 休旅車

延伸閱讀

NBA／與詹皇之間緣分剪不斷 柯瑞：我們關係複雜

燃油版Ford Fiesta雖然停產 但可能以電動化身分轉生！

充電三雄狂飆

特斯拉充電概念股 搶眼

相關新聞

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

黃姓男子到全聯購物中心購物，不滿員工結帳速度過慢在櫃台咆哮，後方的曾姓女子出聲制止黃男，反被黃男出手毆打，曾女力壓黃男，...

消防夫妻勒索麥當勞7060萬想「買房買車爽退休」 高院出手重判夫6年半

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元...

獨／免關...台中違章工廠致2勇消殉職 業者今獲緩刑

台中市大雅區百慕達紙廠是違章建築，4年前發生大火，兩名消防員謝志雄、張哲嘉殉職，負責人陳俊孚被控過失致死、違反消防法等罪...

國民法官「家暴殺夫」首宗判決出爐 婦援會：失望與遺憾

7月21日國民法官法審理的「家暴殺夫」首宗判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。婦女救援基金會今天發新聞稿指出，...

前北市府體育處長孫清泉收賄17萬護航民間業者 最終判關4年半定讞

前台北市政府體育處處長孫清泉收受賄賂17萬元，讓特定民間業者可以優先取得公園場地使用權，並減免場地使用費、保證金等優惠，...

外流電競直播主Sandy更衣影片 新竹男判賠30萬

知名電玩實況主Sandy珊迪擁有甜美笑容、火辣身材，吸引數十萬粉絲追蹤，但她前年一段更衣私密影片外流，新竹24歲葉姓男子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦