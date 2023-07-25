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台北市議員陳錦祥簽本票還不出錢 大安區房地產遭法院以280萬拍賣

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

北市議會前議長、議員陳錦祥因積欠債務，被多名債權人持本票向法院聲請強制執行獲准，而他位處於大安區仁愛路約11坪的房地經法院拍賣，本月11日以285萬1680元拍定。

陳錦祥是連任多屆的議員，並曾擔任過國民黨團書記長、台北市議會議長，但去年角逐連任議長失利；根據監察院公布的財產申報資料，陳錦祥除了持有數十筆房屋、土地，但債務也達近2億元，多為企業投資、購屋貸款或周轉金。

據了解，10餘名債權人持陳錦祥簽署的本票，向法院聲請強制執行獲准，查扣陳錦祥的薪資和不動產等，其中李姓債權人握有4張陳錦祥的本票，面額為2張700萬、1張2000萬、1張2450萬，共計為5850萬元。另外，葉姓債權人也有陳錦祥簽署的1458萬元本票。

根據法拍屋查詢系統，陳錦祥位於大安區仁愛路四段約11坪大的房地，法院以280萬元作為拍賣底價，7月11日確定以285萬1680元拍出。

台北市議會前議長陳錦祥。圖／聯合報系資料照片
台北市議會前議長陳錦祥。圖／聯合報系資料照片

陳錦祥 議員 北市

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