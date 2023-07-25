嘉義保齡球館拍賣2次流標 再減價4700萬元拍賣

行政執行署嘉義分署8月1日將舉行聯合拍賣會，雲林地區法拍不動產有26件、嘉義縣市有37件，包括農地、建地及建物等；當中嘉義縣中埔鄉「佳祿保齡球館」6261坪土地2次流標後，這次特別拍賣底價已經從原來的1億6060萬元減價4708萬元，連同土地上10筆未登記建物合併拍賣底價1億1630萬6000元。

嘉義分署訂於8月1日舉行聯合拍賣會，當日雲林地區的不動產訂於上午9點30分投標、10時開標，地點在雲林縣斗六市公園路73號；嘉義縣市不動產在下午2點30分投標、3時開標，地點在嘉義市東區中山路96號。

嘉義分署表示，眾人矚目的嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」6261餘坪土地，歷經2度減價拍賣流標後，這次再度減價拍賣，底價從原來的1億6060萬元減價4708萬元，價格來到1億1352萬元，換算每坪底價從2萬5000元降到1萬8000元，連同土地上10筆未登記建物（278萬6000元）合併拍賣，全部拍賣底價1億1630萬6000元。

分署表示，「佳祿保齡球館」在80年代興盛一時，門口的大型保齡球瓶曾是中埔鄉著名地標，後來逐漸沒落，歷年欠繳的房屋稅及地價稅截至目前為止約275萬元。之前經多次法拍都以流標收場。嘉義分署自今年3月起重啟法拍程序，因拍賣土地位於嘉白公路旁，又臨近82線東西快速道路，交通十分便利，發展可期。該處相鄰2筆土地在第一次拍賣時就拍定，本件大面積土地減價拍賣公告一經發出就吸引許多民眾來電詢問。本次拍賣底價已減到最低價，內行買家應會在法拍當天積極出手投標。