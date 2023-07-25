應華炒股案 邢泰釗提非常上訴

引爆司法界醜聞石木欽案的台南富商翁茂鍾，二○○五年間涉嫌炒作上櫃股票應華，一審重判八年，到台中高分院更一審僅輕判四月確定。檢察總長邢泰釗昨以原確定判決理由矛盾，嚴重違反論理與經驗法則，其審判違背法令，並涉及最高法院有原則重要性的法律見解歧異為由，向最高法院提起非常上訴。

最高檢認為，更一審確定判決，使翁茂鍾等人得以從證券交易法操縱股價重罪脫身，僅依填製不實會計憑證罪輕判四月，還可易科罰金，引發外界對司法審判公正性質疑，因此有非常上訴的必要。

最高檢指出，翁茂鍾等人一審均認罪，坦承與麗天投顧董事長蔡漢凱，聯手拉抬應華股價。更一審明知翁茂鍾等人連續多日占應華成交量比例逾百分之廿、影響股價、相對成交等炒股手法，卻認應華為小型股，交易量不高，不能以成交比例審斷有操縱股價意圖，以及股價上漲因營收升高，認為翁等人不構成操縱股價罪，理由自相矛盾，悖離實務經驗及論理法則。

另外，操縱股價者能否以資金需求為抗辯，排除不法意圖，最高法院在兩起判決中有不同見解，出現原則重要性的法律見解歧異，最高檢也認為有統一法令適用的必要。

翁茂鍾應華炒股案，一審台中地院依操縱股價罪，各判處翁男、蔡男和翁的特助王嘉賓八年、九年、七年二月徒刑；二審維持原刑度，三審最高法院發回更審；更一審台中高分院僅依填製不實會計憑證罪各判三人四月徒刑，得易科罰金，操縱股價部分均無罪。

全案確定後，最高檢、廉政署均收到檢舉指判決有弊，指翁茂鍾更一審期間不斷請託關說，表示與時任高等法院院長石木欽為多年好友，且判決通篇都在替被告脫罪，當中必有隱情。當時最高檢特偵曾發交台中地檢署，廉政署也報請台北地檢署偵辦，但均查無犯罪事證。

監察院後來提出調查報告，認為更一審判決明顯違背法令，且有統一適用法令必要，促請法務部轉最高檢研提非常上訴。