影／顏寬恒涉貪汙今首開庭 被告5人僅1人做認罪答辯

前立委顏寬恒在今年4月底被檢方起訴竊佔國土、偽造文書及貪汙詐領助理費，今天下午在台中地院首開庭，顏與同案被告等5人與8名律師出庭答辯，其中顏與妻子、林進福與設計師張于庭，都做無罪答辯，顏仁賢承認犯罪，請求認罪協商，但不被檢方同意。

台中地院今天下午2時許，開準備程序庭，由受命法官路逸涵審理，顏寬恒與同案被告妻子陳麗淩、胞弟顏仁賢、好友林進福、設計師張于庭都出庭，5人聘請8名律師做辯護，公訴檢察官部分，由檢察官鄭葆琳與3名檢察官蒞庭。

顏寬恒在庭上辯稱，檢察官指控竊佔國土的沙鹿區豪宅，是林進福在2013年竊佔在先，2016年林才向國有財產署申請標租，他僅是共同使用車道進出，而沙鹿豪宅在2022年立委補選敗選後，透過林進福找到買家是設計師張于庭購買，也談妥以4541萬元成交，後續委由代書代辦，林進福持有該房屋鑰匙，後來有無點交，他不清楚。

顏也說，林進福從2013年就實際從事助理工作，但因國會公費助理名額有限，他直至2018年才開始聘請林擔任助理，林的國會助理薪水，直接是進入林的戶頭，其妻為何會作帳成「顏董代收代付」的會記資料內，只有林妻清楚，但他沒有使用林的國會助理費用。

顏寬恒與妻子及林、張等4人，都在法庭做無罪答辯，否認有檢察官指控的竊佔、偽造文書、貪汙等犯行，僅有顏仁賢做認罪答辯，希望法官以簡易判決審理，因此案他竊佔部分，都已拆除，也繳清補償金，不過遭檢察官拒絕。

顏寬恒在結束開庭後，接受媒體採訪。他說，今天開庭有三件案件，竊佔土地案部分，他非竊佔人，而妻子因此案以具名方式標租，檢方命妻子以500萬元交保，但檢方卻沒有在竊佔罪部分起訴妻子，令人納悶，妻子重金交保，而他也非竊佔人，「很難想像此案有無罪推定」。

他也說，另外有關沙鹿豪宅買賣部分，被檢方指控是偽造文書，但實際上有實際金流、也有買賣價金，毫無虛假，也有在法庭內答辯，至於多年好友林進福擔任國會助理，檢方卻指控他涉詐領助理費部分，林也實際擔任助理，「相信事實一定會被法律所保護」。