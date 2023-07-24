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租客竟是偷窺狼！房門鑽孔0.1公分偷窺隔壁女房客 驗DNA就逮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

26歲林男在台北市大同區租套房，竟在同樓層另兩間套房門上「鑽洞」，這孔洞如原子筆芯直徑為0.1公分，一口氣鑽了7個洞，用來偷窺女房客。士林地方法院認定，林男無故利用工具窺視他人非公開活動2罪，判處2月、拘役50日，均可易科罰金，緩刑2年，支付公庫2萬元。

林男去年8月間，持工具在B套房和E套房的房門鑽孔，孔洞大小就像原子筆筆芯，直徑為0.1公分，用來窺視房內女房客行動，林男自以為不會被發現，仍遭女房客發現門上異常孔洞，通知房屋代管人處理。

警方獲報勘查現場查無破壞跡象，2間女房客套房房門，分別遭鑽孔3洞、4洞，最後，送驗房客們ＤＮＡ，門上ＤＮＡ和林男相符才抓包林男犯行。林男起初辯稱，綁鞋帶時可能摸到房門，否認犯行，直到審理期間認罪，與被害人成立調解共計得賠償7萬元，其中一名女房客不願和解，希望從中量刑，讓林男吸取教訓，避免再犯。

法院審酌，「偷窺、竊探他人隱私，無需法律文明禁止，為先知而不待後教的基本道德」林男竟在女子套房房門鑿洞，窺視女子在套房內非公開活動，此種窺視足以令人內心留下難以抹滅陰影。全案依無故利用工具窺視他人非公開活動2罪，分別判處2月、拘役50日，均可易科罰金，緩刑2年，除支付被害人賠償金額，並向公庫支付2萬元。

示意圖非本案。圖／ingimage
示意圖非本案。圖／ingimage

房客

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