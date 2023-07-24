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廟會噪音重罰！遶境鞭炮震耳欲聾煙霧漫天 收26張罰單失血4.3萬

聯合報／ 記者石秀華徐如宜／高雄即時報導

高雄市左營區一間廟會前天舉行遶境活動，雖合法申請，但在左營大路到左營下路馬路上，鋪滿紅色炮網，從早炸到晚，鞭炮聲震耳欲聾，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質，更讓兩側商家和居民苦不堪言，警方沿路蒐證，加上民眾檢舉，事後環保局和警消聯手，開出26張罰單，累計至少罰4萬3000元。

左營警分局指出，該間左營廟宇的遶境活動，於7月7日提出路權申請，分局另於7月19日邀集本市環保局、消防局、交通局及區公所等單位辦理期前協調會，約制主辦單位應少炮、減炮，以維安全，並於7月19日核發路權同意書。

但廟會遶境當天，廟方根本無視警方事先約制，在左營大路到左營下路馬路上，鋪滿紅色炮網，從早炸到晚，鞭炮聲「霹靂啪啦」震耳欲聾，廟會人員穿梭期間，煙霧漫天，像一團雲霧，嚴重影響空氣品質，讓路旁兩側住家和商店苦不堪言。

事後有網友將廟會遶境過程的影片拍下後，貼上網路社群「社會事新聞影音」，左營警分局警方檢視影片，今天上午表示，當日遶境活動，廟方主動雇用清潔人員、沿街清掃，分局亦全程編排警力執行安維交通疏導勤務，維護遶境活動秩序。

警方於當天逕行舉發參與遶境的廟方人員闖紅燈4件、未戴安全帽8件等違規罰單共12件，罰款累計至少2萬5600元。

環保局也指出，當天共接獲10件陳情，燃放鞭炮產生大量明顯粒狀污染物，違反空污法第32條規定，裁處1200元到10萬元罰鍰。另環境髒亂部分，違反廢清法第27條規定，裁處1200元到6000元罰鍰，計開立14張罰單，累計至少罰款1萬7400元。

高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／高市府環保局提供
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／高市府環保局提供

高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路到左營下路馬路上，鋪滿紅色炮網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路到左營下路馬路上，鋪滿紅色炮網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟會前天遶境活動，在左營大路上燃放鞭炮聲，煙霧漫天，嚴重影響空氣品質。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

遶境 罰單 空汙 噪音

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