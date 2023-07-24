探監錄影還PO網 禁探監3個月

台北監獄一名收容人親友探監時違規錄影還發限時動態，被認定違規情節重大，禁止探監3個月。本報資料照片 台北監獄一名收容人廿一日接見親友，親友涉違規持手機拍攝收容人，影片還上傳ＩＧ限時動態，標註「整條路闖紅燈就為了看你」，引發外界質疑管理鬆散。北監昨天表示，該名探視親友禁止探監三個月，收容人懲處待調查。

據了解，當時北監一名收容人的江姓親友前往探視，未遵守接見室禁止使用通訊或錄音錄影器材，持手機對著收容人拍，影片上傳ＩＧ限時動態才曝光。

由於日前才發生台北市夜店殺警案受刑人易寶宏外役監服刑，返家探親卻外出聚會飲酒又替特種行業打廣告，這次北監又發生接見室違規錄影，讓監所管理問題再度引發議論。

台北監獄說，接見禁用手機均有相關公告，接見室也有標誌提醒勿違規，現場也有管理人員巡視，但因該違規拍攝僅三秒，管理人員未第一時間發現。

由於違規拍攝的是收容人親友，因此初步決定針對該名親友禁止探監三個月，收容人懲處部分，須再調查是否事前知情或同意。

北監表示，目前探監規定是可以帶手機進接見室，並沒有強制保管，若要嚴格規範，除非修法才有辦法限制。

北監也說，將增設物品保管櫃，於接見時宣導將物品及三Ｃ通訊產品進行保管。另增購語音廣播系統，按梯次宣導相關規範，持續要求同仁加強內外巡查密度，避免類似情事發生。