快訊

中颱杜蘇芮閃過台灣？ 吳德榮：路徑南修仍侵台 慎防強風豪雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

探監錄影還PO網 禁探監3個月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

台北監獄一名收容人親友探監時違規錄影還發限時動態，被認定違規情節重大，禁止探監3個月。本報資料照片
台北監獄一名收容人親友探監時違規錄影還發限時動態，被認定違規情節重大，禁止探監3個月。本報資料照片
台北監獄一名收容人廿一日接見親友，親友涉違規持手機拍攝收容人，影片還上傳ＩＧ限時動態，標註「整條路闖紅燈就為了看你」，引發外界質疑管理鬆散。北監昨天表示，該名探視親友禁止探監三個月，收容人懲處待調查。

據了解，當時北監一名收容人的江姓親友前往探視，未遵守接見室禁止使用通訊或錄音錄影器材，持手機對著收容人拍，影片上傳ＩＧ限時動態才曝光。

由於日前才發生台北市夜店殺警案受刑人易寶宏外役監服刑，返家探親卻外出聚會飲酒又替特種行業打廣告，這次北監又發生接見室違規錄影，讓監所管理問題再度引發議論。

台北監獄說，接見禁用手機均有相關公告，接見室也有標誌提醒勿違規，現場也有管理人員巡視，但因該違規拍攝僅三秒，管理人員未第一時間發現。

由於違規拍攝的是收容人親友，因此初步決定針對該名親友禁止探監三個月，收容人懲處部分，須再調查是否事前知情或同意。

北監表示，目前探監規定是可以帶手機進接見室，並沒有強制保管，若要嚴格規範，除非修法才有辦法限制。

北監也說，將增設物品保管櫃，於接見時宣導將物品及三Ｃ通訊產品進行保管。另增購語音廣播系統，按梯次宣導相關規範，持續要求同仁加強內外巡查密度，避免類似情事發生。

監獄 限時動態 殺警案

延伸閱讀

收容人親友探監錄影發限動 北監：該親友禁止探監3個月

北監收容人家屬探監錄影還發限動 遭質疑管理鬆散

易寶宏靠關係進外役監？蔡清祥：目前看來沒有會再了解

兒殺警服外役監爆重大違規！　易淑寬自責發聲明

相關新聞

恐怖鄰居水塔投滅鼠藥 判5月

新北市中和區洪姓男子三年前因和社區主委楊姓男子不和，涉將滅鼠藥投進對方的私人水塔，楊男家人因此皮膚過敏，事後將水塔上鎖並...

曾無照肇事 水電工撞死人二審重判

廿歲陳姓水電工去年六月無照開車行經屏東枋山成功路、台一線路口時，與騎乘重機迴轉的劉姓男大學生碰撞，劉男被撞飛拖行，傷重不...

城中城案貼文批陳其邁挨告 獲判無罪

傅姓女子去年選前在多個臉書社團發文，稱造成46死的城中城大火，是市長陳其邁縱容建商縱火「假裝不知道，因為都是共犯結構吧？...

探監錄影還PO網 禁探監3個月

台北監獄一名收容人廿一日接見親友，親友涉違規持手機拍攝收容人，影片還上傳ＩＧ限時動態，標註「整條路闖紅燈就為了看你」，引...

法界看法／貼文惡意難舉證 定罪反成寒蟬效應

傅女在臉書社團針對城中城大火發評論，被依違反選罷法「意圖使人不當選」起訴，獲判無罪，該法構成要件包含散布謠言或傳播不實事...

中影設局「1元收特別股」坑殺魏德聖？ 法界：導演恐站不住腳

魏德聖傳出因欠郭台強4500萬元，名下資產遭到台北地方法院查封。魏德聖的果子電影指控，中影未履行投資協議，設局以不合理的價格買回特別股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦