逃逸移工酒駕腿軟被逮 敗在朋友改車太大聲

桃園分局昨天深夜執行「靜桃專案」，大樹派出所警員劉昊與實習警員蔡晏承在桃鶯路、大豐路口攔查可疑噪音機車時，遇對方加速駛離拒檢，隨即緊追尾隨並通報警網圍捕，最後2人分工合作，成功逮捕可疑車輛的孔姓騎士和阮姓乘客，一查才知孔男因逃逸移工身分才跑，而孔、阮2人在逃跑過程均有騎車，經酒測有酒精反應，今天均依公共危險罪送辦。

警方指出，可疑車輛一開始是孔男騎乘，劉昊與蔡晏承見該車排氣管聲音過大，示意停車受檢，結果孔不聽勸，反而加速駛離，因此劉昊等人隨即緊追並通報警網圍捕。

圍捕過程中，劉昊與蔡晏承見對方2人跳車分頭逃逸，馬上分頭追捕，最後蔡晏承攔下想接手機車逃跑的阮男，劉昊經過5、6分鐘的騎車追緝，成功攔下腿軟跑不動的孔男。由於2人身上都有濃濃酒氣，實施酒測後，孔男酒測值達每公升0.36毫克，阮男酒測值每公升0.25毫克，均超過標準，因此移送公共危險罪。

警方調查，孔、阮2人昨天晚上參加朋友聚餐敘舊，席間飲酒助興，後來為了省計程車錢，於是向朋友借機車回家，未料中途因朋友機車噪音過大被警方攔下，酒駕又具逃逸移工身分，所以鋌而走險逃跑。

桃園分局表示，昨天晚上執行靜桃專案共有12輛機車、2輛重機和1輛汽車噪音超標，稽查小組隨即開單舉發並要求車輛事後複檢，呼籲民眾切勿擅自改裝車體，造成噪音妨害安寧。