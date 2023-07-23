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北監收容人家屬探監錄影還發限動 遭質疑管理鬆散
台北監獄昨天傳出收容人親友接見時違規使用手機錄影，影片還上傳社群網站限時動態，引發議論，監所遭質疑管理鬆散。對此，台北監獄表示目前還在了解狀況，稍晚對外說明。
據了解，事情發生在本月21日，北監一名江姓收容人的親友前往探視，但未遵守接見室禁止使用通訊或錄音錄影器材，持手機對著江姓收容人拍，事後還將影片上傳IG限時動態，內容標註「整條路闖紅燈就為了看你」。
由於日前才傳台北市夜店殺警案受刑人易寶宏外役監服刑期間利用返家探親機會聚會飲酒又替特種行業打廣告，此次台北監獄爆出收容人家屬接見室違規錄影，引發網友議論，監所被質疑管理鬆散。
依據台北監獄接見規定，接見室禁止使用通訊、錄影或錄音器材，接見過程中發現有使用情形，得隨時中止接見；台北監獄上午接獲消息，初步表示還在了解相關案情，稍晚才有辦法說明。
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