見網友慘遭亮刀抓胸強吻 她狂踢喇叭脫身...一路哭回家
台中陳姓男子約印尼籍女網友見面，對方僅答應他可以「親親抱抱」，陳卻伸舌頭還襲胸、抓下體，對方反抗遭陳摀嘴、亮出美工刀割傷她，法院一審依加重強制猥褻罪判陳2年，陳上訴稱認罪求輕判，二審考量他已賠償女子10萬元和解，尚有悔意，駁回上訴但宣告緩刑5年，仍可上訴。
檢警調查，陳男2021年9月25日約女子見面，開車載她到東區東峰公園停車場聊天，陳並擁抱、親吻示愛，女子則說「只能親親抱抱，要回印尼結婚才能進一步肢體接觸」，但陳持續摸胸部被拒絕，竟轉而強吻、襲胸企圖脫褲。
女子尖叫大喊慘遭陳扯髮、摀嘴，陳還拿1把美工刀作勢攻擊，又不斷亂摸她下體，女子一邊奪刀、一邊用腳猛踢喇叭、嘗試開鎖，也持高跟鞋反擊，最終連同隨身物都被陳丟包，回家向雇主哭訴才曝光。
台中地院一審時，陳男否認強制猥褻，辯稱只是想安撫女子情緒因為她一直很激動，摀嘴是覺得很丟臉，因為對方一直大叫，拿出美工刀也只是希望她冷靜；女子證稱，陳把舌頭放她嘴裡、搓揉背部亂親又舔，她很怕對外喊叫，反抗過程被割傷，最後遭丟包是邊走邊哭回雇主家。
一審審酌，陳男審理時雖否認，但已經和女子調解成立，且女子表示同意不追究，可見陳已經獲得諒解，考量相關動機、手段及犯後態度，依刑法第59條情堪憫恕減刑後，依攜帶凶器強制猥褻罪，判陳男2年徒刑。
陳男不服上訴，表示他幾乎全數坦然承認犯行，且他有悔改、彌補自身行為造成的損害，請求輕判。台中高分院二審查，陳男一審仍辯稱，沒有要去碰女子胸部，可能是她爭執以為有碰到，可見他並未全認罪，認為他上訴質疑量刑過重，難認允當。
二審查，陳男無前科，念在他犯後已賠償女子和解，上訴後改承認攜帶凶器強制猥褻犯行，考量他犯後積極賠償、認罪，尚有悔意等，駁回上訴，但宣告緩刑5年，命他應向公益團體提供100小時勞務，接受法治教育10場。
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