快訊

杜蘇芮恐登陸！抵台時最強可達中颱上限 最接近時間曝、不排除海陸警齊發

韓流變成「寒流」 南韓商品在大陸失寵的兩個關鍵

葛斯齊爆A咖偶像劇男星未婚生子女方很受傷 線索一出眾人直呼：太明顯

影／改裝車噪音擾寧 苗栗警方再度出擊攔查有斬獲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

改裝車深夜擾寧，苗栗市部分路段更是改裝車出沒熱區，警方今年已多次展開聯合稽查，昨天深夜會同相關單位再度出擊並有成果；苗栗警分局表示，分局統計今年已取締無照駕駛876件、闖紅燈857件、擅自增、減、變更原有規格設備33件、通報環保局疑似改裝致噪音車152件，與環保局聯合稽查攔查告發16件。

苗栗縣警局彙整今年1月至5月民眾陳情總計常有改裝噪音車行駛路段及區域，其中以苗栗市府前路、民族路及北安街周邊地區居冠，其次為竹南鎮科專七路、頭份市區道路及台61線西濱公路竹南及通霄路段次之。

苗栗警分局指出，暑假到來，一些年輕朋友把握假期到處遊玩，但部分青少年在深夜時段騎改裝車遊蕩，衍生治安、交通及擾民清夢等問題，警方昨天深夜會同環保局、監理機關在夜間時段於轄內各重要路段執行噪音、改裝車輛稽查，共攔查12件，告發8件，另有6件將由監理、環保機關召回檢驗，直至檢驗合格為止。

苗栗警分局呼籲，如果查獲未成年無照駕駛，將依法告發，必要時將移置保管車輛；如果車輛所有人允許未成年無照駕駛，將 吊扣汽車牌照並處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，希望家長多關懷青少年動態與安全，以防範憾事發生，共同維護道路安全、順暢及寧靜。

苗栗警分局昨天夜間再度會同相關單位針對改裝車及噪音展開聯合稽查。圖／警方提供
苗栗警分局昨天夜間再度會同相關單位針對改裝車及噪音展開聯合稽查。圖／警方提供
苗栗警分局昨天夜間再度會同相關單位針對改裝車及噪音展開聯合稽查。圖／警方提供
苗栗警分局昨天夜間再度會同相關單位針對改裝車及噪音展開聯合稽查。圖／警方提供
苗栗警分局昨天夜間再度會同相關單位針對改裝車及噪音展開聯合稽查。圖／警方提供
苗栗警分局昨天夜間再度會同相關單位針對改裝車及噪音展開聯合稽查。圖／警方提供

噪音 未成年

延伸閱讀

涉違反選罷法 苗栗縣長鍾東錦一審「當選無效」駁回

台中「車聚榜首」消風？暑假20天超速罰單296張少一半

BMW男不理74張罰單連牌照稅也不繳 機關合作攔查當場查扣

汽機車噪音過大被告發 台中4萬人等接通知受檢

相關新聞

討不到100元…母遭子從4樓推落身亡 逆子判無期徒刑

新北市黃姓男子去年向母親討100元酒錢未果，竟動手將人從公寓4樓陽台推落至1樓，送醫搶救仍宣告不治，黃當時曾打電話報警指...

廢切削油汙染台中溝渠 檢破「廢油一條鏈」不法所得高達1億

台中烏日番仔園溝圳日前遭亂倒大量惡臭廢油，警方逮獲2名司機一路追查，驚覺背後多間從事金屬加工油販賣公司涉案，曾姓、陳姓男...

稱伯母是「複製人」砍死她 殺人犯因噎食「昏迷指數3分」停止審判

台南50歲胡姓男子去年8月間持砍刀，前往73歲李姓伯母善化住處，猛砍伯母頭 、頸及右手5處當場慘死，他坦承殺人，但砍殺的...

囂張！把八里街頭當飆車場 蘆洲警速攔9車「罰鍰恐破百萬」

新北市蘆洲警方這個月20日凌晨獲報，八里區中山路三段八仙樂園門口有9車並排競速。警方立即派員趕抵，果見飆仔誇張行徑當場針...

影／「翹牌」檔車騎士拒簽紅單還錄影自保 警：最高可罰1萬800元

21歲張姓男機車騎士周三行經高雄鳥松公園路，因他騎乘的白牌打檔車未依規定懸掛車牌，巡邏警見狀隨即上前攔停，張男拿起手機錄...

獨／台中八大女潑滾燙火鍋太狠了 檢也怒斥「非人道酷刑」求重判

台中4月發生2名八大行業女子因經濟費在KTV大打出手，陳姓女子竟端滾燙火鍋朝孫姓女子臉部潑下去，造成對方慘叫哀號，影片被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦