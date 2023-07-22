影／改裝車噪音擾寧 苗栗警方再度出擊攔查有斬獲

改裝車深夜擾寧，苗栗市部分路段更是改裝車出沒熱區，警方今年已多次展開聯合稽查，昨天深夜會同相關單位再度出擊並有成果；苗栗警分局表示，分局統計今年已取締無照駕駛876件、闖紅燈857件、擅自增、減、變更原有規格設備33件、通報環保局疑似改裝致噪音車152件，與環保局聯合稽查攔查告發16件。

苗栗縣警局彙整今年1月至5月民眾陳情總計常有改裝噪音車行駛路段及區域，其中以苗栗市府前路、民族路及北安街周邊地區居冠，其次為竹南鎮科專七路、頭份市區道路及台61線西濱公路竹南及通霄路段次之。

苗栗警分局指出，暑假到來，一些年輕朋友把握假期到處遊玩，但部分青少年在深夜時段騎改裝車遊蕩，衍生治安、交通及擾民清夢等問題，警方昨天深夜會同環保局、監理機關在夜間時段於轄內各重要路段執行噪音、改裝車輛稽查，共攔查12件，告發8件，另有6件將由監理、環保機關召回檢驗，直至檢驗合格為止。