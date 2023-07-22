聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾東錦當選無效之訴 一審駁回

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦因涉違反選罷法遭檢方提起當選無效之訴，苗栗地方法院審理辯論終結，昨判決鍾東錦當選無效駁回。圖／本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦因涉違反選罷法遭檢方提起當選無效之訴，苗栗地方法院審理辯論終結，昨判決鍾東錦當選無效駁回。圖／本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦遭檢方及競選對手徐定禎提起當選無效之訴，苗栗地方法院昨天一審宣判鍾東錦勝訴，檢方強調將等收到判決書後再研議是否上訴，鍾東錦由律師發言強調判決結果是「還鍾縣長一個公道」，鍾也一直以平常心看待這起訴訟；另外，大湖鄉民代表會主席謝見德、大湖村長傅顯榮判決當選無效，全案可上訴。

去年地方選舉，鍾東錦及謝見德等四人被控涉及縣長、鄉長、代表、村長選舉「四合一」現金買票，苗栗地院審理終結，昨天下午宣判，判決鍾東錦、大湖鄉民代表林裕欽當選無效之訴駁回；謝見德、大湖村長傅顯榮判決當選無效。

鍾東錦辯護律師饒斯棋指出，感謝合議庭作出公平、公正及公開的判決，還了縣長鍾東錦一個公道，判決後他與鍾縣長通話，鍾強調一直以平常心看待此案，覺得「沒有做的事就是沒有」，判決可證明事實。

饒斯棋質疑涉案被告在調查期間一再受到不當訊問，過程中六十七次提及未幫鍾買票，法院審理過程及判決結果可證明鍾東錦沒買票的客觀事實，在收到判決書後將與鍾研議是否對相關人員提起告訴。他並呼籲檢方停止上訴，尊重苗栗縣四十四萬多選民的民主選擇。

鍾東錦競選縣長期間的對手、現任行政院中辦執行長徐定禎表示，他個人尊重法院的判決結果，至於是否提出上訴要與民進黨中央及律師方面再研議。

鍾東錦 當選無效 律師 徐定禎

延伸閱讀

鍾東錦當選無效案一審勝訴 苗縣議會盼專注縣政

鍾東錦等4人「四合一買票」 判決結果兩家歡樂兩家愁

當選無效之訴鍾東錦勝訴 律師：被告67次回答未買票

涉違反選罷法 苗栗縣長鍾東錦一審「當選無效」駁回

相關新聞

國民法官宣判首例 殺家暴夫獲減刑 判7年2月

全台首件國民法官案，歷經三天審理，新北地方法院昨天做出判決。季姓婦人去年趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後向警方自首，指稱受不...

觀察站／素人法官 考驗司法正義

訴求「公平正義救台灣」的七一六大遊行，「司法正義」是一大重點訴求。國民法官是蔡政府司法改革的重點項目，昨天首件判決出爐，...

婦未因情堪憫恕獲減刑 法界訝異

全台首件國民法官案昨天宣判，許多司法官原先都臆測國民法官應會受到季婦遭遇影響，認為符合「情堪憫恕」要件減刑輕判，結果這部...

鍾東錦當選無效之訴 一審駁回

苗栗縣長鍾東錦遭檢方及競選對手徐定禎提起當選無效之訴，苗栗地方法院昨天一審宣判鍾東錦勝訴，檢方強調將等收到判決書後再研議...

恩恩爸求償國賠1元 新北免賠

新北市中和二歲男童「恩恩」去年確診新冠肺炎身亡，恩恩爸質疑救護車延遲送醫八十一分鐘而無法挽回兒子的生命，向新北市政府、新...

騎士撞鐵拒馬半癱 判國賠874萬

2017年總統府舉行年金改革國是會議全國大會，台北市警察局中正二分局在愛國西路、博愛路等地架鐵拒馬，吳姓女騎士行經愛國西...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦