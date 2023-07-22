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國民法官宣判首例 殺家暴夫獲減刑 判7年2月

聯合報／ 記者柯毓庭／新北報導

新北地院外觀。圖／聯合報系資料照
新北地院外觀。圖／聯合報系資料照
全台首件國民法官案，歷經三天審理，新北地方法院昨天做出判決。季姓婦人去年趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後向警方自首，指稱受不了長期家暴才殺夫，全案起訴後適用國民法官制，新北地院本周由檢、審、辯三方，共同選出六位國民法官與三名職業法官連開三天審理庭。爭點在於是否「情堪憫恕」再次減刑的資格；合議庭最後判處季婦七年二月徒刑。

合議庭認為，季婦犯後雖坦承犯行，但在殺人時具有完全責任能力，應負殺人罪責，考量季婦報警自首，偵審階段坦承犯行，符合自首減刑要件。

至於刑法第五十九條酌量減輕部分，季婦指稱因長期受家暴才殺夫，有無符合「犯罪情狀顯可憫恕」？合議庭認為，季婦侵害是最重大的生命法益，犯案當下並非完全沒有選擇，並無「認科以最低度刑仍嫌過重」情形，不符合再次減刑規定。

六十三歲的季婦與七十二歲范姓丈夫結婚四十年，去年十一月二十九日，季婦趁丈夫熟睡時涉持水果刀、鐵錘將其殺害，造成被害人心肺肝等臟器遭刺穿大量出血身亡，行凶後還拿鹼片水潑灑范男，手段兇殘，伴屍後不久打電話報警自首。

全案偵審期間，季婦供稱因受不了丈夫長期家暴，出現憂鬱恐慌等症狀，吃藥卅多年，事發當晚丈夫又對她碎碎念，她情緒崩潰、憤而行凶；檢方認為，季婦「為了人生自由，犧牲配偶的死」，反對季婦取得「情堪憫恕」再次減刑機會，建請合議庭在八到十二年徒刑間，採中間偏輕的標準量刑。

辯護人葛彥麟主張，季婦犯後坦承犯行，且獲子女原諒，季婦個性善良傳統，被長期家暴，還有減刑一次後最輕五年徒刑仍嫌過重等原因，請求法官再減刑。季婦對於量刑沒有意見，「對法官只有感謝」，季婦大姊說，「這是她可能真正需要的正義判決」。

審判長黃湘瑩表示，第一次帶領國民法官審案，確實會緊張，不斷提醒自己講話要放慢、要給國民法官充分思考與討論時間，她肯定本案國民法官表現，檢辯也都很棒。

國民法官 丈夫 家暴 配偶

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