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騎士撞鐵拒馬半癱 判國賠874萬

聯合報／ 記者林孟潔廖炳棋／台北報導

中正二分局2017年因應總統府舉行年金改革國是會議全國大會而架設鐵拒馬，吳姓女騎士閃避不及撞上而癱瘓，法院判賠874萬元確定。圖／聯合報系資料照片
中正二分局2017年因應總統府舉行年金改革國是會議全國大會而架設鐵拒馬，吳姓女騎士閃避不及撞上而癱瘓，法院判賠874萬元確定。圖／聯合報系資料照片
2017年總統府舉行年金改革國是會議全國大會，台北市警察局中正二分局在愛國西路、博愛路等地架鐵拒馬，吳姓女騎士行經愛國西路時，因閃避不及撞上，傷勢嚴重住院治療數月仍癱瘓；吳女認為警方管理拒馬有疏失，請求賠償3069萬元，最高法院判中正二分局應賠償874萬餘元確定。

台北市警察局表示，尊重最高法院維持二審判決，等收判後就會辦理國賠事宜。

2017年1月22日凌晨1點多，吳女騎車從博愛路右轉進入愛國西路慢車道，再沿愛國西路慢車道西往東方向行駛，撞上沒有擺放交通錐或警告燈號的鐵拒馬，人車倒地。

吳女因胸椎第12節爆裂性骨折併脊髓損傷、臉部撕裂傷、雙下肢乏力、神經性膀胱等傷害，下半身癱瘓不良於行，每天生活得靠專人照護，請求醫療費、復健費、看護費、精神慰撫金共3069萬元，看護費就占了2174萬元。

中正二分局指出，事故前即依法令授權發布命令，並發布新聞對外公告該路段將管制人、車通行，也指派員警在拒馬活口管制車輛通行，管制未失當；且事故地點在捷運小南門站4號出口前，路燈照度正常、視線清楚，吳女的同事在事發6分鐘前才安全通過，可見是吳女未注意車前狀況。

一審法官勘驗監視畫面，確認吳女和同事從拒馬活口處駛入愛國西路慢車道，未遭員警攔阻，警方也承認現場的拒馬沒有架設完成，警方管制設置欠缺，應依國家賠償法負損害賠償責任，但認定分局與吳女各負七成、三成責任，計算各項費用後，判決分局應賠償吳女2148萬餘元。

二審認為，警方依法律授權作成命令，吳女受命令拘束，應小心騎車；吳女當時車速30至40公里，身處管制區內，四處可見鐵拒馬林立，夜間既認為昏暗，又未經員警指示擅自駛入，也沒注意車前狀況、放慢速度，該負七成主要責任，改判分局應賠償吳女874萬餘元；案件上訴三審，最高法院認為，二審判決無違誤，駁回上訴。

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