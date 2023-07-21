丁特告贏了！因「紫布事件」槓上遊戲橘子 士院判賠784萬原因曝光

遊戲實況主丁特（薛弘偉）因「紫布事件」對遊戲公司「遊戲橘子」提起訴訟，案經審理，士林地院宣判遊戲橘子須賠償丁特784萬875元，丁特其餘之訴駁回，遊戲橘子負擔四成訴訟費用，丁特負擔餘下訴訟費用。

判決指出，遊戲橘子在我國代理韓國遊戲公司發行的遊戲「天堂M」，其中虛擬道具「傳說製作秘笈」俗稱「紫布」，在遊戲中有固定成功機率，遊戲橘子明知韓版遊戲道具製作成功率為10%，台版遊戲道具製作成功率僅5%，卻仍在官方聲明中宣稱設定與韓版遊戲完全一致，在遊戲內商城中也公告表示機率型商品設定與韓版一致。

遊戲橘子導致玩家丁特因信賴相關設定，2020年至2021年間花費414萬1200元，購買並製作「紫布」816次，最終只成功36次，成功機率僅約4.412%，遠低於遊戲橘子宣稱的，與韓版遊戲成功機率10%，有不實廣告之情，已違反消費者保護法規定。

經查，該遊戲韓國開發團隊確實在見面會中曾稱，台版機率跟韓版一模一樣，玩家不用擔心遊戲公司竄改機率；遊戲橘子雖稱，見面會是與45名資深玩家對話，為促進遊戲優化，並非廣告宣傳，但該見面會邀請7名網路直播主餐噢，遊戲公司也在網站上公布見面會詳細作談問答內容，顯足認定遊戲公司藉由網路媒體向不特定多數人宣傳遊戲，該見面會有廣告性質。

針對丁特損害部分，判決指出，丁特在2021年8月曾向遊戲客服詢問，可認定丁特事後已知悉「紫布」製作機率與韓版不同，所以此後所花費金額男在認定是因信任不實廣告而受損害，經進一步調查，丁特損害以製作「紫布」515次、花費261萬3625元為準。

士林地院今審結，認遊戲橘子明知「天堂M」中有關虛擬道具「紫布」製作成功機率僅約5%，卻以不實廣告、公告宣傳其成功率與韓版遊戲10%一致，致使丁特誤信，支出261萬3625元，受有損害，遊戲橘子應賠償丁特所提損害額3倍的懲罰性賠償，共計784萬875元。