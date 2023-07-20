凌虐貓咪「茶茶」澆熱水致死 男子將成虐待動物入獄第一人

黎姓男子因與女友小若（化名）發生糾紛，竟拿棍棒毆打小若的愛貓「茶茶」，還用熱水燙貓凌虐致死，並傳施虐影片給小若，另又涉嫌偷拍小若。新北地院宣判，黎男被依涉犯動物保護法，判刑7個月，併科25萬元，律師呂秋遠今晚發文說，細數過去虐待動物犯罪史，從沒有任何一位被告因為虐待動物被判入獄，黎男將成為第一人。

檢警調查，2021年8月17日，黎男先是傳訊要求小若返回住處，否則要對「茶茶」不利，隨即持棍棒毆打「茶茶」，並把貓咪關進籠子裡拿熱水燙貓，令人髮指的是，黎男竟拍攝虐貓過程並傳給小若，出言恫嚇：「見你一次砍你一次」等。當晚，因房東要求黎男搬走，他涉嫌把小若的2台相機、1台平板電腦、眼鏡、皮包及衣物打包帶走，同月21日，他還傳給對方之前偷拍的2人性愛過程影像，威脅要散布小若的性愛影像及照片，貓咪「茶茶」當時經過搶救11天仍死亡。

檢方調查後認為黎男涉犯違反動物保護法、刑法恐嚇危害安全、妨害秘密及侵占罪嫌，且他有前科，5年內再犯，建請法院審酌加重其刑。

此案引發社會關注，呂秋遠今晚臉書發文說，茶茶案近日宣判，黎男涉犯動物保護法判刑7個月，併科25萬元，涉犯恐嚇罪判刑3個月，侵占罪判4個月，恐嚇罪再判3個月，這3罪，不包括動物保護法部分，定執行刑8個月，得易科罰金24萬元。

呂還說，虐待動物的7個月刑期不得易科罰金，細數過去虐待動物犯罪史，從沒有任何一位因為虐待動物的被告，因為這項罪行入獄。黎男是第一位因為虐待動物致死，不得易科罰金的被告，從此之後，法官在量刑上就有前例可循，讓惡劣的被告因為虐待動物入獄服刑。