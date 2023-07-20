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嘉縣議員陳文忠被判當選無效 陳：會上訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義縣議員陳文忠被判當選無效，他表示會繼續上訴。圖為他先前於嘉縣新港板頭社區拍照。本報資料照片
嘉義縣議員陳文忠被判當選無效，他表示會繼續上訴。圖為他先前於嘉縣新港板頭社區拍照。本報資料照片
嘉義縣議員陳文忠去年底成功連任，被檢舉同時參選新港鄉民代表的妻子蔡錦屏涉幫買票，檢方對他提民事當選無效之訴。嘉義地院審理認為，陳與妻子為配偶，關係親密且選區重疊、競選財務互通，已構成選罷法共同買票行賄行為，昨天判當選無效。陳文忠回應，會繼續上訴。

此案為嘉縣本屆議會首名議員遭判當選無效；蔡錦屏參選鄉代則落敗，檢方認定她為求自己與夫婿順利當選而買票，依交付賄賂罪嫌起訴，全案審理中。

檢方指控，蔡錦屏透過羅姓婦人各交付4000元現金給另兩名婦人，要求投給陳文忠夫妻，羅女偵查中坦承犯行，另樁腳林姓夫婦為中低收入戶，能幫買票應是陳文忠授意，加上嚴姓樁腳替陳買票也已判有罪。

不過蔡錦屏審理時否認幫陳文忠買票，供稱對羅姓婦人買票行為毫不知情，況且羅婦事後稱賄款是自己出資，其餘林姓夫妻、嚴姓樁腳的買票資金都與他們夫妻無關。

合議庭認為，陳文忠與蔡錦屏為配偶親密關係，節省開支，以2票共1000元一併向選區重疊的選民買票，並授意林姓夫妻、嚴男幫買票，3人與陳並無特殊親誼，賄選資金應來自陳，構成選罷法第99條第1項的共同買票行賄行為，判當選無效。

當選無效 樁腳

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