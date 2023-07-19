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研究生父水果禮盒藏現金涉行賄教授 被檢方緩起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

彰化縣黃姓男子為了讓就讀國立中正大學研究所兒子順利拿到學位，去年9月間涉嫌持藏放現金10萬元水果禮盒向指導教授請託，被教授舉報；嘉義地檢署以緩起訴處分，並支付公庫12萬元。而黃男的兒子自己努力已順利拿到碩士學位畢業。

年約53歲的黃男，因為就讀中正大學資訊工程系研究所的兒子去年8月間通過論文口試，但仍需完成口試委員意見修改論文，才能領到碩士學位證書，但去年9月初論文仍未能修改完成。

去年9月間黃男帶水果禮盒拜訪指導教授，不知情的教授回到系所辦公室拆開水果禮盒，發現藏有10萬元現金，隨即向校方報告，並通知黃男領回水果禮盒及現金。

檢方表示，這名教授具有法定職務權限的公務員，黃男的行為涉及貪汙治罪條例對公務員關於不違背職務的行為行求賄賂罪。案經法務部廉政署移送偵辦。

嘉義地檢署審酌，黃男犯後坦承犯行，沒前科，考量其犯罪動機、手法，認為以緩起訴處分為適當。緩起訴期間為1年，並應於緩起訴處分確定日起6個月內，向公庫支付12萬元。

男子希望兒子順利拿到學位，竟持藏放現金10萬元水果禮盒向指導教授請託，被嘉義地檢署以緩起訴處分。圖／本報資料照片
男子希望兒子順利拿到學位，竟持藏放現金10萬元水果禮盒向指導教授請託，被嘉義地檢署以緩起訴處分。圖／本報資料照片

嘉義 公務員

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