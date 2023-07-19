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連江衛福局長酒駕肇事緩起訴 縣府將行政懲處

中央社／ 新北19日電

連江縣衛福局長陳美金日前酒駕肇事，檢方依涉犯公共危險罪予以緩起訴處分。縣府說，陳美金酒測未達每公升0.25毫克，已與對方和解，但酒駕仍屬不當，會依規定辦理行政懲處。

根據福建連江地方檢察署偵結公告，陳美金涉犯公共危險罪，獲緩起訴處分。

連江縣政府表示，衛生福利局長陳美金當晚是公務接待行程，於宴客時確實酌酒數杯。返家途中輕微擦撞機車，警方隨即到場處理並進行酒測，檢測值未達每公升0.25毫克。但酒駕行為仍屬不當，有關行政懲處部分會依相關規定辦理。

縣府表示，不論是否公務接待或私人宴客，所有公務員工都應嚴格禁止酒後駕車，今後也會加強宣導及落實內部管理。

一般來說，雖當下酒測未達每公升0.25毫克，但實務上會以酒精代謝率每小時每公升0.0628毫克方式，回溯開車上路時的酒測值。

民進黨連江縣黨部主委李問在社群網站臉書（Facebook）發文表示，禁止酒駕是全民共識，身為縣府一級主管應為民表率，尤其掌管衛生福利局業務主管，更應負起政務官該有政治責任，辭職下台。

李問說，這次事件造成馬祖調查站職員受傷，令人不捨。縣府與警政單位應加強宣導酒駕嚴重性。呼籲所有駕駛，切勿以身試法，愛惜生命。

李問也質疑在地立法委員陳雪生對於如何防制酒駕、維護馬祖民眾公共安全，有什麼看法，能否一起為反酒駕發聲。

陳雪生助理回應表示，陳雪生目前人在大陸福州參加會議，無法聯繫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

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