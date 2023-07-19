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魏德聖欠郭台強4500萬 除了薪資補助款...不動產也被查封了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

電影「賽德克．巴萊」導演、果子電影負責人魏德聖被控積欠中影公司董事長、鑫鴻國際投資董事長郭台強4500萬元，郭向法院聲請強制執行獲准，魏德聖二度抗告均被駁回；據了解，法院除了發扣押命令查扣薪資、補助款外，也已向地政單位要求查封登記魏德聖等不動產。

據悉，法院今年7月7日確實已向文化部、世新大學、果子電影、米倉影業等10多個金融機構及單位發出執行命令，要求查扣魏德聖和公司相關薪資、補助款等資產，命令也包括向地政機關查封登記不動產。

法界人士指出，依強制執行法規定，查封不動產有2種方式，其一是「揭示」也就是俗稱的「貼封條」，其二是法院通知機關「查封登記」，有時法院案件量多，恐延遲貼封條的時間，通常會先通知地政單位查封已登記的不動產，而只要做到任一種方式，即發生查封效力。

郭台強的鑫鴻國際投資公司主張，公司持有果子電影2021年7月7日簽發的4500萬本票，未記載付款地及到期日、未約定利息，但果子電影直到去年11月30日經提示後仍未獲付款，因此聲請強制執行。

台北地院去年12月7日裁定准許強制執行，但果子電影提抗告，認為鑫鴻國際的關係企業，也就是中影公司，2011年5月20日簽訂買賣契約書約定給付果子電影4億餘元，作為轉讓電影賽德克巴萊部分著作權的對價，但中影公司沒有支付足額價金，雙方債權債務關係已經消滅，長年來賽德克巴萊收益由中影公司收取，獲利頗豐，中影公司竟趁果子電郵拍攝影片忙碌之際，要求再簽發4500萬元本票提供擔保。

果子電影指出，鑫鴻國際公司從未支付賽德克巴萊電影著作權的買賣價金或借貸債務金額，公司簽4500萬元本票是迫於中影公司帳務要求，且金額也都投入電影製作，果子電影和鑫鴻公司之間並無債權債務關係，且鑫鴻從未向果子電影提示本票原本請求付款，請求法院廢棄裁定。

台北地院審查後，認為4500萬本票各項記載符合票據法規定，認定為有效本票，至於果子電影稱雙方沒有債權債務關係等，是爭執實體法律關係，不屬於本案審究範圍，二度駁回抗告。

魏德聖。圖／聯合報系資料照片
魏德聖。圖／聯合報系資料照片

電影 中影 強制執行 魏德聖

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