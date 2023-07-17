扁嫂吳淑珍洗錢案更三審明開庭 她又請假了！

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

綠營強力將國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等7人免訴，妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年，最高法院今年4月26日撤銷吳淑珍有罪部分，發回更審。台灣高等法院更三審明天原預定傳吳淑珍訊問，但她已具狀請假。

原任高雄市議員的陳水扁兒子陳致中，因犯洗錢、偽證等罪，遭法院判刑1年2個月定讞，今年5月11日進入高雄市燕巢區的高雄第二監獄服刑，卻爆出他在獄中享特權，不但1人1室，剛入獄時1天放風2次，甚至入監不到1星期就能看掌上型電視，還有機會提早申請轉外役監，輿論撻伐。法務部長蔡清祥被問及陳致中是否有特權，答稱「一切依法規辦理」。

而5月14日母親節，吳淑珍上陳水扁的廣播節目「有夢上水」，兩人笑談當年相戀、成婚及攜手政治路往事，兩人也在節目上盼兒早歸。

吳淑珍部分，最高法院指出，更二審雖然認定吳淑珍無正當理由不到庭而採一造辯論，逕為判決，但依去年的診斷證明和當時的新冠肺炎疫情，吳淑珍是否確實因疾病而不能到庭，更二審未詳查，因此撤銷發回。

吳淑珍因擔心龍潭購地弊案、南港展覽館案犯罪所得遭發現，指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，讓吳淑珍哥哥吳景茂將兩案犯罪所得轉入洗錢。

黃睿靚2006年12月21日在陳致中陪同下，於瑞士美林銀行開立「Sorbona」、「Sorbona2」帳戶，吳景茂隔年依吳淑珍指示，將龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，共美金859萬餘元，匯入「Sorbona」帳戶；陳致中再由「Sorbona」帳戶轉帳美金1000萬元至「Sorbona2」帳戶。

因短期內海外帳戶鉅額資金頻繁流動，引起開曼群島金融情報中心注意，且陳致中、黃睿靚無法有合理說明，經通報後瑞士聯邦檢察署認定有洗錢嫌疑，2008年1月9日查扣、凍結2個紙上信託公司的帳戶資產，共計美金2242萬餘元，並向台灣檢察機關申請司法協助，才因此揭發案情。

高院更三審經抽籤，由廖怡貞擔任受命法官，審判長為張惠立，陪席法官為鄭昱仁。雖然吳淑珍能上陳水扁的廣播節目，但早在上周前她就具狀向法院請假。

陳水扁妻子吳淑珍涉犯洗錢罪，台灣高等法院更三審明天原定開準備程序庭，吳淑珍已具狀請假。圖／聯合報系資料照
陳水扁妻子吳淑珍涉犯洗錢罪，台灣高等法院更三審明天原定開準備程序庭，吳淑珍已具狀請假。圖／聯合報系資料照

吳淑珍 陳致中 陳水扁

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