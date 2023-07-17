首批國民法官誕生了！今下午宣誓就任 這職業最多人

國民法官法今年上任後，新北地方法院今天成為全台首間開選任程序庭的法院，從到庭的57位候選國民法官中海選出6位正式國民法官、4位備位國民法官，院方稍早公布10人資料，餐飲業2人成為國民法官職業比占最大宗。

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫，是新北院第二起適用國民法官法審理的案件，因協商程序、準備程序順利，在5月11日抽出150位候選國民法官後，今天成為台灣第一件進入選任程序的案件。

這10名台灣首批國民法官今天下午已在新北院進行宣誓程序，預定由明天早上9時開始與3位職業法官共組合議庭審理。院方稍早公布國民法官性別、職業等背景，有6名男性、4名女性，年齡部分21歲至30歲2名，31歲至40歲3名，41歲至50歲2名，51歲至60歲1名，61歲至70歲2名。

職業部分，餐飲業以2名勝出成為大宗，其他職業分別為自由業1人、服務業1人、保健食品業1人、退休1人、待業1人、經銷代理業1人、裝修設計1人、電子業1人。