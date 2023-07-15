高志鵬假釋2年後 聲請再審圖利案遭駁確定

前立委高志鵬因圖利罪遭判刑4年6月定讞並入監服刑，110年間假釋出獄。高志鵬聲請再審並請求傳喚證人，被高院駁回。高志鵬提起抗告，日前被最高法院駁回抗告確定。

全案起於，高志鵬被控藉關說台中市某國有非公用市場用地承租價購案，涉嫌收受有意承租的東豐閣股份公司新台幣50萬元政治獻金；法院更二審依圖利罪判刑4年6個月，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴而全案定讞。

高志鵬於民國108年1月10日入獄服刑，110年2月假釋出獄；高志鵬以有新證據為由向台灣高等法院聲請再審遭駁回；高志鵬不服，向最高法院提起抗告。

高志鵬提出賴姓證人於調查局的調詢證詞、羅姓證人於監察院的約詢證詞，並主張賴姓、羅姓證人均證述東豐閣未向台中市政府申請把國有地做多目標用途使用，且業者均未直接與他接洽報酬約定或交付，請求傳喚賴姓、羅姓證人。

高志鵬也主張，本案他二度上訴三審，最高法院承辦庭的審判長均為邵燕玲，邵與他有嫌隙而有判決偏頗之虞，已違反法官迴避規定與法定法官原則。