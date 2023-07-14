工運大老賴萬枝被控性侵女秘書 判刑定讞聲請再審遭駁

工運界大老賴萬枝被控性侵女秘書，事後還怪女方「長的太漂亮」，他遭判刑3年2月定讞後，聲請再審遭台灣高等法院駁回。賴男提起抗告，日前遭最高法院駁回抗告確定。

刑事定讞判決指出，時任全國金融業工會聯合總會副理事長的賴萬枝於民國103年6月間參加某銀行企業工會二天一夜勞工教育活動時，趁女秘書不勝酒力在房內休息時性侵，還咬傷女方乳頭，女方事後報警處理。

賴萬枝供稱，當晚他與多人一同赴房間探望女方後一起離去，並未在女方房間停留及性侵女方。

女方證稱，賴萬枝犯後向她解釋，「今天發生這件事，如果對妳造成傷害我很抱歉，但是我有錯，妳更有錯，妳錯在長的漂亮又優秀」。

一審的桃園地方法院依強制性交罪判處賴萬枝3年2月徒刑；經上訴，二審仍判決3年2月徒刑；案經上訴，最高法院在109年間駁回上訴，全案定讞。

賴萬枝以有新證據為由，向台灣高等法院聲請再審遭駁回；賴男不服，向最高法院提起抗告。

賴萬枝提出鑑定報告，主張女方在案發時內衣褲未驗出他的去氧核糖核酸（DNA）或唾液，且女方證述有諸多可疑，包括雙方身高體重的落差、案發空間狹窄、女方聲稱遭性侵後的後續反應不似一般被害人，足認女方陳述不可採信。

最高法院裁定指出，女方案發時曾脫下內衣褲並穿著短袖、短褲睡覺，即便女方內衣褲未驗出賴萬枝的DNA或唾液，也不足以反推女方指述非實在，不能做出對賴男有利的認定；又女方為兼顧職場人情，於完成工作後才揭露，合於情理。

最高法院認為，就賴萬枝提出的新證據，並不具備新規性、確實性，未能動搖原審判決事實，賴男僅就與再審無關事項任意指摘，裁定駁回抗告確定。