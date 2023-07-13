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高雄7旬婦捧24萬買比特幣 警揭她想和退休中將譜戀曲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

72歲陳姓老婦認識自稱是敘利亞中將的路易斯網友，短短數周即因對方溫柔言語墜愛河，對方甜喊她愛妻，聲稱將數百萬退休金寄給她，因卡海關得匯保證金且須兌換成比特幣，陳信以為真，到超商轉匯款，店員發現報警，警方拆穿是愛情詐騙伎倆，陳才如夢初醒。

三民二分局陽明所警員黃揚銘、林昀熹，前天上午11時許擔服巡邏勤務，接獲義華路超商店員通報，指老婦欲透過商超繳費購買24萬的比特幣，店員研判老婦似乎遭詐騙，於是報警請求協助。

警方到場後，見陳姓老婦人（72歲）騎著機車後方還載著回收物，詢問陳為何要買24萬的比特幣；陳告知警方，日前在臉書結識名為「路易斯」的男子，對方自稱是美國駐紮敘利亞的中將，和對方聊天短短數周後，因對方溫柔體貼又浪漫，甚至以親愛的妻子稱呼她，讓她以為找到第二春。

陳說，以為可和對方譜出黃昏之戀，因對方聲稱，要把數百萬的退休金寄給她，但包裹卡在海關需要付出保證金才能領取，而保證金又必須換成比特幣才能兌換，她信以為真才照做。

警方聽到陳婦一番話，直接戳破她的美夢，指這是典型的愛情詐騙，「退休中將沒那麼多，也不會剛好認識你」，警方對陳分析不合常理之處，並搬出案例教育，陳才恍然大悟，警方當場請陳將對方封鎖刪除，以免日後受騙。

假敘利亞中將在對話中，甜喊高雄72歲陳姓老婦「我的妻子」。記者石秀華／翻攝
假敘利亞中將在對話中，甜喊高雄72歲陳姓老婦「我的妻子」。記者石秀華／翻攝
高雄72歲陳姓老婦人捧24萬買比特幣，警方發現她想和退休敘利亞中將譜黃昏戀曲，險些落入愛情詐騙陷阱，成功勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄72歲陳姓老婦人捧24萬買比特幣，警方發現她想和退休敘利亞中將譜黃昏戀曲，險些落入愛情詐騙陷阱，成功勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄72歲陳姓老婦人捧24萬買比特幣，警方發現她想和退休敘利亞中將譜黃昏戀曲，險些落入愛情詐騙陷阱，成功勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄72歲陳姓老婦人捧24萬買比特幣，警方發現她想和退休敘利亞中將譜黃昏戀曲，險些落入愛情詐騙陷阱，成功勸阻。記者石秀華／翻攝

比特幣 詐騙 愛情

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