柯文哲告卓冠廷案開庭！卓：柯罵人太監卻容不下評論 根本雙標

柯文哲不滿新北市議員卓冠廷，去年在直播節目講他「塞人」到新竹市政府等，自訴提告妨害名譽加重誹謗罪。士林地方法院今開庭，卓冠廷稱他的消息來源很權威，柯文哲罵人狗、太監，不覺得是羞辱人，卻容不下別人評論他，如果他選上總統，台灣還有什麼言論自由。

卓冠廷今否認犯罪主張不罰。他直言，搞不懂哪裡損害柯文哲先生名譽，高虹安證實確有被推薦人，有人從台北市政府轉新竹市政府，民眾黨有人轉任新竹市府等。他的消息來源「很權威」轉述這場會面時間在12月4日，主題是與人士有關，聽聞後再跟相關管道查證；消息並非空穴來風，且人事是主觀討論，有意見不合「非常符合常理」。

辯護人稱，卓冠廷又沒有「通靈能力」，已有人知悉消息才會傳開。柯文哲的自訴狀第二頁記載「有談到用才選人經驗分享」且高虹安也證實柯有推薦人選。去年12月12日高虹安受訪，記者提問「是否曾和柯文哲討論新竹市小內閣名單」高虹安回答，沒有推薦政務官，但有推薦優修的事務官，高虹安已證實有此事，卓冠廷講的為事實，不構成誹謗罪。

法官問對於調查犯罪事實證據方法有無意見？卓指出，不反對傳柯文哲到庭，他要問柯「為什麼那麼雙標？」自訴代理人則聲請傳喚柯文哲等3人，用以證實「單獨開會內容」連隨行人員都無從知悉，更何況是不在場的卓冠廷。法官諭知，審理期日傳喚柯文哲、許姓及林姓隨行人員，自訴代理人主詰問，辯護人反詰問。全案爭點為，是否有對於所誹謗之事能證明其為真實者，及是否以善意發表言論，對可受公評之事，而為適當評論者。

卓當庭指出，柯文哲日前罵人家是狗，最近評論北流不提供場地，罵公務員是太監，他罵人言詞「尖刻如刀」他不覺得是羞辱人，而講他與高虹安有口角，他居然受不了，「脆弱如玻璃」顯然是雙重標準，他可隨便罵人但容不下別人評論他，深感憂心，如果這種人萬一選上中華民國的總統，台灣還有什麼言論自由可言嗎？

最後，自訴代理人稱，卓在節目上稱「塞人」進新竹市府，辯護人上次開庭稱為國舉才，與「推薦」文字大意相同，但所指卻不同。

卓冠廷庭後首訪表示，他今天到庭是對法院的尊重，搞不懂哪裡損害柯文哲先生名譽。卓分析，他認為柯文哲在意的有兩點，第一點是，柯認為罵他或講他或揭露他，有塞人或推薦人的事實，第二點則是講他與高虹安有口角。接下來法院攻防，會捍衛自己的聲譽，不會讓他胡作非為。