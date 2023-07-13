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北市第29次公布毒駕酒駕累犯 竟有人屢犯5次

中央社／ 台北13日電

北市裁決所今天第29次公告酒（毒）駕累犯名單，合計30人，其中還有人累犯了5次；北市累計已公布464人次，不少人重複上榜。

北市交通事件裁決所今天第29次公告酒（毒）駕累犯名單，計有酒駕累犯2次20名，毒駕累犯2次2名，酒駕拒測累犯2次3名，酒駕累犯3次3名，酒駕累犯4次1名，酒駕累犯5次1名，合計30名，累計已公布464人次。

裁決所表示，酒駕累犯5次的周姓駕駛為第26次累犯公布名單，本次又重覆上榜，已繳納罰鍰新台幣18萬元且駕照業經吊銷或禁考。

另外，本次公布名單中處罰鍰最高者為王姓、曹姓、叶姓駕駛，均處罰鍰36萬元，因酒駕拒測第1次處罰鍰18萬，拒測第2次累犯處罰鍰36萬，因未按期繳納均已移送強制執行，且駕照業經吊銷或禁考。

裁決所提醒，如酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辦理；罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 北市 駕照

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