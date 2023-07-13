「歌壇大姐大」陳盈潔確定要入獄 教唆姊姊偽造本票判3年2月定讞

藝人陳盈潔以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，她一度獲判無罪，但更二審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，沒收43萬200元，最高法院駁回上訴定讞，陳盈潔確定要入監服刑。

陳盈潔（70歲）以在廈門從事演藝事業為由，向邱湖商借200萬元，再追加到280萬元，邱認為金額不低，希望能有人作保。陳盈潔與姊姊陳乃嘉考慮後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，事後被邱控訴偽造有價證券。

陳乃嘉作證時稱以前經常到邱家泡茶，當時是邱希望陳盈潔在本票上面簽「陳郁心」的，她為此還跟陳盈潔吵了一架，之後決定自己簽上小妹「陳郁心」的名字，將法律責任攬下。

一審認定陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因偽造有價證券被判刑1年7月，緩刑3年；陳盈潔教唆偽造本票判刑3年2月；二審認為依陳乃嘉證詞，她會在本票上偽簽小妹的姓名、身分證字號，是應邱的要求，難以認定是陳盈潔「言語刺激」才偽造有價證券，改判無罪，但最高法院撤銷發回更審。

更一審判陳盈潔1年8月徒刑，緩刑4年，半年內須還邱湖30萬元，但案件上訴，最高院認為判決沒說清楚犯罪所得究竟有多少，再次撤銷、發回。

更二審審理時，陳盈潔對於法官問話心不在焉，連地址都講錯，法官問律師她心智與健康能否應訊？律師答稱「語無倫次」，還說她身體確實有問題。

邱湖作證指出，陳盈潔稱要到廈門開節目，他比對了陳郁心的護照後就出借280萬元。法官提示收據與本票上的文字，詢問陳盈潔究竟是誰的筆跡？陳盈潔一下說「我不確定是不是我的筆跡」，一會兒說「陳郁心三個字是我寫的」，又改口「陳郁心不是我寫的」。