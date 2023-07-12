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im.B噶瑪蘭威士忌太搶手 緊急宣布限購一箱 754支半天完售

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

im.B平台吸金詐欺案吸金25億元，主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）持有的噶瑪蘭威士忌754支，今上午起拍賣，吸引了上百人到場，行政執行署拍賣官見人潮眾多，立即宣布每人限購一箱，計126人購入，僅半日全數完售，變賣總金額為188萬5000元，將由台北地檢署保管。

im.B案第三波拍賣得獎的噶瑪蘭威士忌，原定分16個時段拍賣，每箱6支變賣價格1萬5千元，眾多民眾想嚐嚐口感，今早還有人駕駛貨車準備裝載威士忌，也準備大量現金購買，打算一口氣購買數十箱威士忌。沒想到，今早10時許，士林分署一樓大廳湧入上百名民眾，拍賣官當場宣布im Buy噶瑪蘭 威士忌變賣會「每人限購一箱」，提早賣完拍賣會提早結束。

士林分署指出，今日上午時段拍賣會，125箱6支裝及1箱4支裝噶瑪蘭經典獨奏威士忌，共計754支全部銷售一空，變賣總金額為188萬5000元，拍賣價金將交由台北地檢署保管，以保全未來沒收與求償，澈底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，盡力維護民眾權益。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

上百人湧入士林分署想購買威士忌，拍賣官宣布每人限購一箱。圖／士林分署提供
上百人湧入士林分署想購買威士忌，拍賣官宣布每人限購一箱。圖／士林分署提供
上百人湧入士林分署想購買威士忌，拍賣官宣布每人限購一箱。圖／士林分署提供
上百人湧入士林分署想購買威士忌，拍賣官宣布每人限購一箱。圖／士林分署提供

噶瑪蘭 拍賣會 吸金

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