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詐騙女網賽補助款977萬 「卡神」楊蕙如辯：不辦會變國際醜聞

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

被視為綠營網軍的「卡神」楊蕙如被控以易始公司籌辦2017、2018年度WTA台灣公開賽，以杰美、品原公司發票詐領補助款977萬元，台北地院今天開審查庭，楊女否犯罪「我不認罪，沒有任何犯罪行為」，因案情複雜，案移一般庭審理。

檢察官指控楊蕙如的罪名，包括詐欺取財罪、使公務員業務登載不實罪，受害的公務機關今天派代表出庭，出庭的有台北市政府體育局的羅國偉、黃亦馨，體育署的許秀玲以及交通部觀光局的唐世盼。

楊蕙如表示，她哪一年拿到發票就哪一年去申報，杰美、品原公司基本上沒有刻意設有會計主管，員工都把發票丟給記帳士去處理，但承認最後決定表冊製作、認定發票憑證的人是她。

楊蕙如說，易始公司辦的WTA（國際女子網球協會）台灣公開賽不同於一般，如比賽不辦，會變成國際體育醜聞；她說，檢察官偵查中傳喚證人認為她犯罪，不過，這些證人她大部分沒有見過。

檢方起訴指出，楊蕙如擔任易始、杰美、品原公司負責人，2015年易始取得WTA台灣公開賽舉辦權，楊蕙如原與運動行銷龍頭寶悍運動平台合作，但因易始積欠2015年賽事費用，寶悍後2年不願繼續辦比賽。

不過，因主辦賽事所費不貲，楊蕙如向台北市體育局、體育署及觀光局申請補助，開立未籌辦活動的杰美、品原公司的不實發票以及寶悍收到易始還款的發票，浮報總執行金額為977萬元，進而詐領補助款。

檢方認為，楊蕙如利用舉辦國際賽事圖謀私利，騙取國家補助經費，實質排擠政府挹注體育運動的資源。造成公、私協力舉辦國際體育賽事合作模式難以順利推行，建請法官沒收犯罪所得，並對楊女從重量刑。

楊蕙如利用2017、2018兩屆WTA台灣公開賽詐補助款977萬元，今庭天出庭否認犯罪。圖／聯合報系資料照片
楊蕙如利用2017、2018兩屆WTA台灣公開賽詐補助款977萬元，今庭天出庭否認犯罪。圖／聯合報系資料照片

楊蕙如 體育 發票

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