獨居、有電視…陳致中入監被爆「如度假」 獄方發聲：都照規定來

前高雄市議員陳致中，因洗錢、偽證等罪被判刑1年2月，今年5月11日下午發監執行，但有獄友爆料稱陳致中享受特權，不僅獨居牢房，還能看掌上型電視，像是在度假，今高雄二監澄清，稱陳致中目前居3人房，掌上型電視則是入監就能購買，獄中生活均照規定，並無特權。

該名自稱從二監出獄的獄友向媒體爆料，稱陳致中從入監以來都住在個人房，且一天放風2次，一入監就可以收看掌上型電視，相較其他受刑人擠在大房，累進處遇要到三級才能使用收音機、掌上型電視來說，陳致中根本享有特權。

對此，今高雄二監澄清，稱累進處遇三級才能購買的是「收音機」，掌上型電視則是一入監就能購買，這是全國統一的規定，至於獨居房，則是考量陳致中政治背景、身心狀況，剛入監找不到人配在同一房，因此新收時才安排獨居，但6月開始下工廠後，已改至3人房，有2名同房室友。

高雄二監表示，陳致中在獄中服刑都按照監獄行刑法規定，但考量他身分，若碰到政治立場不同的收容人，會出現叫囂、戒護安全等狀況，因此放風時間有安排錯開，但並未享受特權，放風仍是1天1次，原則在1小時內。

依據刑法規定，服有期徒刑超過2分之1刑期，可申請假釋，陳致中判刑一年，服滿六個月徒刑就能申請，但假釋條件需參考累進處遇分數，且按照刑度，累進處遇分數比例都不同。

陳致中因刑期短，即便申請假釋，流程走完剩餘刑期也不多，假釋期間需要付保護管束，定期至指定處所報到。

另外，依規定，入監只要滿2個月，符合資格者就能遴選至全台8處外役監服刑，除了行動較為自由外，還能與眷屬同住，以每月1次、每次不逾7日為原則，陳致中入獄已滿2月，符合遴選至外役監資格，若通過遴選，最快第三季、今年9月就能至外役監服刑。